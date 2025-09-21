Mulher é presa suspeita de matar a neta de 9 anos com bolo envenenado

Prisão aconteceu na cidade de São Francisco no norte de Minas Gerais - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Foi presa na sexta-feira, 19, na cidade de São Francisco, no norte de Minas Gerais, uma mulher de 59 anos suspeita de matar a própria neta com um bolo envenenado.

De acordo com a Polícia Civil de Minas (PCMG), o crime aconteceu no dia 23 de julho e o laudo pericial concluiu que tanto o alimento quanto o organismo da vítima continham terbufós, substância tóxica usada em pesticidas e agrotóxicos. As informações são do portal G1.

Essa substância quando é ingerida ataca o sistema nervoso central e a comunicação entre músculos. Causa tremores, convulsões, falta de ar e cólicas, pode deixar sequelas neurológicas e matar.

Ainda de acordo com a Civil, no dia do ocorrido a avó estava sozinha com as duas netas em casa quando preparou o bolo e o ofereceu para as crianças. Enquanto a mais nova faleceu, a mais velha, de 11 anos, consumiu uma quantidade menor do alimento, pois não gostou do sabor. Ela apresentou sintomas mais leves e sobreviveu. Um gato também ingeriu o alimento e morreu com os mesmos sintomas da criança de 9 anos.

O laudo do especialista apontou que o felino teve danos ao fígado, indicando intoxicação como provável causa da morte do animal. A motivação do crime ainda está sendo apurada. O nome da mulher não foi divulgado.