POLÍCIA
Bahia registra apreensão recorde de fuzis após operação em Abrantes
Caseiro foi preso em sítio em Abrantes utilizado para distribuir armas e drogas
Por Bernardo Rego
Após a prisão de um caseiro encontrado em um sítio no distrito de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a Polícia Civil fez uma apreensão recorde de fuzis em um única operação. Foram 28 em menos de 24 horas, sendo 22 encontrados na ação em Camaçari, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
Os flagrantes aconteceram nas cidades de Camaçari, Porto Seguro e Salvador. Em Camaçari foram 22 armas, munições e drogas, em Porto Seguro foram 5 armas, munições e drogas, já em Salvador, no bairro da Palestina, foi 1 fuzil, munições e drogas.
Na operação de Camaçari o material foi localizado em uma investigação que apontava o sítio como ponto de apoio logístico de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na Região Metropolitana.
Leia Também:
Toda apreensão foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).
“As Forças Estaduais e Federais retiraram das ruas, entre janeiro e setembro deste ano, 98 fuzis. Além de mortes violentas, esses armamentos são utilizados por traficantes para tentar dominar territórios, atacar policiais e também em crimes contra o patrimônio”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes