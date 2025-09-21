Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Bahia registra apreensão recorde de fuzis após operação em Abrantes

Caseiro foi preso em sítio em Abrantes utilizado para distribuir armas e drogas

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

21/09/2025 - 7:27 h | Atualizada em 21/09/2025 - 7:38
Fuzis apreendidos em Abrantes, Camaçari
Fuzis apreendidos em Abrantes, Camaçari -

Após a prisão de um caseiro encontrado em um sítio no distrito de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a Polícia Civil fez uma apreensão recorde de fuzis em um única operação. Foram 28 em menos de 24 horas, sendo 22 encontrados na ação em Camaçari, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Os flagrantes aconteceram nas cidades de Camaçari, Porto Seguro e Salvador. Em Camaçari foram 22 armas, munições e drogas, em Porto Seguro foram 5 armas, munições e drogas, já em Salvador, no bairro da Palestina, foi 1 fuzil, munições e drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na operação de Camaçari o material foi localizado em uma investigação que apontava o sítio como ponto de apoio logístico de uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas na Região Metropolitana.

Leia Também:

Fardo de Borracha do navio nazista aparece em praia da Bahia
Ataque à fé: igreja invadida e objetos sagrados violados na Bahia
Execução a tiro: jovens são baleados enquanto trabalhavam na Bahia

Toda apreensão foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

“As Forças Estaduais e Federais retiraram das ruas, entre janeiro e setembro deste ano, 98 fuzis. Além de mortes violentas, esses armamentos são utilizados por traficantes para tentar dominar territórios, atacar policiais e também em crimes contra o patrimônio”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abrantes apreensão Bahia camaçari fuzis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fuzis apreendidos em Abrantes, Camaçari
Play

Líder do Comando Vermelho é preso bebendo whisky na praia

Fuzis apreendidos em Abrantes, Camaçari
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Fuzis apreendidos em Abrantes, Camaçari
Play

Vídeos: Tiroteio deixa dois feridos e causa protesto em São Marcos

Fuzis apreendidos em Abrantes, Camaçari
Play

Família é presa na Bahia com R$ 3 milhões em bens e veículos de luxo

x