HOME > BAHIA
TESOURO NAZISTA

Fardo de Borracha do navio nazista aparece em praia da Bahia

Navio nazista SS Rio Grande foi afundado pelos EUA na Segunda Guerra Mundial, há 81 anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

20/09/2025 - 18:18 h
Material nazista foi encontrado nesse sábado, 20
Material nazista foi encontrado nesse sábado, 20 -

Mais um fardo de borracha semelhante à carga do navio nazista SS Rio Grande, que foi afundado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944 - há 81 anos -, foi encontrado nesse sábado , 20, em uma praia de Arraial d’Ajuda, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

O bloco, que estava parcialmente enterrado na areia, foi localizado durante uma ação de limpeza promovida pelo Projeto Coral Vivo - organização dedicada à preservação das praias da região. Este é o quarto fardo de borracha encontrado na área. Os outros três foram descobertos descobertos em 2018, também durante mutirões de conservação.

Em 2021, oito fardos de borracha foram localizados em uma praia de Salvador e chamaram atenção nacional. Desde então, blocos semelhantes foram encontrados em Sergipe, Recife e Ceará.

Carga nazista

Durante a Segunda Guerra Mundial, o navio alemão SS Rio Grande atuava como um cargueiro que transportava diversos materiais estratégicos entre os continentes. Entre as cargas estavam fardos de borracha, além de metais valiosos que tinham grande importância para a indústria bélica da época.

Os fardos eram produzidos em regiões como a Indochina Francesa - território controlado pelos japoneses -, aliados da Alemanha nazista . Surgiram indícios da origem nazista do material após ser encontrado em um deles a frase “Produzido na Indochina Francesa”. Esse fardo, em específico, foi recolhido em uma praia do Ceará, há dois anos.

Em evento com Zé Cocá, Loyola diz que Jequié pode ter voos regionais
Ataque à fé: igreja invadida e objetos sagrados violados na Bahia
Execução a tiro: jovens são baleados enquanto trabalhavam na Bahia

Afundado a quase seis mil metros de profundidade, o navio SS Rio Grande foi torpedeado e afundado pelas forças dos Estados Unidos em 1944, levando consigo sua carga valiosa. Ao longo das décadas, com a ação do tempo e do mar, os fardos começaram a emergir e ser encontrados em praias do Nordeste brasileiro.

x