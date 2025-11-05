VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Vídeo: mulher é flagrada agredindo a mãe com socos e puxões de cabelo
Senhora estava sentada na rua, quando foi surpreendida pela filha
Por Andrêzza Moura
Uma mulher, de 34 anos e que não teve o nome revelado, foi flagrada por câmeras de segurança da rua onde mora, em Barbalha, no interior do Ceará, agredindo a própria mãe, uma senhora de 58 anos. O crime aconteceu, por volta das 11h20, desta quarta-feira, 5.
Nas imagens é possível ver, quando a mulher se aproxima da mãe e inicia as agressões com socos e puxões no cabelo. A senhora estava sentada na calçada e não conseguiu reagir a investida da filha.
De acordo com um relatório policial , a agressão teria ocorrido durante um surto psicótico da jovem. Ela foi encaminhada a um hospital para tratamento do transtorno mental e, posteriormente, à delegacia. As informações são do G1.
Leia Também:
Apesar das imagens da agressão, a mãe negou que o episódio tenha acontecido. Os vizinhos registraram um boletim de ocorrência (BO) para formalizar o caso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes