VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Vídeo: mulher é flagrada agredindo a mãe com socos e puxões de cabelo

Senhora estava sentada na rua, quando foi surpreendida pela filha

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/11/2025 - 21:47 h | Atualizada em 05/11/2025 - 21:59
Mãe negou que tenha sido agredida pela filha
Mãe negou que tenha sido agredida pela filha

Uma mulher, de 34 anos e que não teve o nome revelado, foi flagrada por câmeras de segurança da rua onde mora, em Barbalha, no interior do Ceará, agredindo a própria mãe, uma senhora de 58 anos. O crime aconteceu, por volta das 11h20, desta quarta-feira, 5.

Nas imagens é possível ver, quando a mulher se aproxima da mãe e inicia as agressões com socos e puxões no cabelo. A senhora estava sentada na calçada e não conseguiu reagir a investida da filha.

De acordo com um relatório policial , a agressão teria ocorrido durante um surto psicótico da jovem. Ela foi encaminhada a um hospital para tratamento do transtorno mental e, posteriormente, à delegacia. As informações são do G1.

Apesar das imagens da agressão, a mãe negou que o episódio tenha acontecido. Os vizinhos registraram um boletim de ocorrência (BO) para formalizar o caso.

