Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATAQUE A TIROS

Mãe e filho são baleados em ataque criminoso

Alvo dos criminosos era o pai da criança, que tem seis anos

Redação

Por Redação

05/11/2025 - 23:27 h
Pai da criança era o alvo dos criminosos
Pai da criança era o alvo dos criminosos -

Uma mulher identificada como Keliane Alves de Sousa Silva, de 41 anos, e o filho dela, uma criança de apenas seis, foram baleados durante uma tentativa de homicídio, na noite desta terça-feira, 4, em um comércio localizado em Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo informações da Polícia Militar, o alvo dos criminosos era o pai da criança, que não foi atingido.

De acordo com informações do comandante do 27º Batalhão da PM, major Galeno, o menino, que foi atingido na cabeça, passou por cirurgia ainda em Parnaíba e, na tarde desta quarta-feira, 5, foi transferido para o Hospital Infantil Lucídio Portella, em Teresina, por meio de aeronave do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar da gravidade do ferimento, o estado de saúde dele é considerado estável.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já Keliane foi atingida por um disparo na perna e segue internada em um hospital de Parnaíba, onde aguarda cirurgia. A Polícia Militar revelou que ela usa tornozeleira eletrônica e tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas.

Hospital onde a criança segue internada
Hospital onde a criança segue internada | Foto: Divulgação/Ministério Público

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens chegaram ao comércio em uma motocicleta. O passageiro desce armado e atira em direção a um grupo com cerca de dez pessoas, entre elas quatro crianças e um bebê de colo.

Leia Também:

Policial civil e comparsas são presos após roubo de residência
Vídeo: mulher é flagrada agredindo a mãe com socos e puxões de cabelo
Operação mira lavagem de R$ 5 bilhões ligada ao PCC e fecha 49 postos

Ainda conforme o major Galeno, o atirador aparentava nervosismo e acabou errando o alvo. Na fuga, deixou o celular cair no local e teve problemas com a arma, que travou e teve o carregador desprendido. O homem já foi identificado e está sendo procurado pela polícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Parnaíba. Saúde infantil segurança pública Tentativa de Homicídio tráfico de drogas violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pai da criança era o alvo dos criminosos
Play

Motociclista bate em carro e morre atropelado por ônibus em Pernambués

Pai da criança era o alvo dos criminosos
Play

Polícia mira grupo criminoso especializado em roubo de caminhões

Pai da criança era o alvo dos criminosos
Play

Vídeo: traficante que vendia drogas por app é preso na RMS

Pai da criança era o alvo dos criminosos
Play

Drogas com a imagem de entidade religiosa são apreendidas na Bahia

x