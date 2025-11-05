Mãe e filho são baleados em ataque criminoso

Pai da criança era o alvo dos criminosos - Foto: Reprodução

Uma mulher identificada como Keliane Alves de Sousa Silva, de 41 anos, e o filho dela, uma criança de apenas seis, foram baleados durante uma tentativa de homicídio, na noite desta terça-feira, 4, em um comércio localizado em Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo informações da Polícia Militar, o alvo dos criminosos era o pai da criança, que não foi atingido.

De acordo com informações do comandante do 27º Batalhão da PM, major Galeno, o menino, que foi atingido na cabeça, passou por cirurgia ainda em Parnaíba e, na tarde desta quarta-feira, 5, foi transferido para o Hospital Infantil Lucídio Portella, em Teresina, por meio de aeronave do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar da gravidade do ferimento, o estado de saúde dele é considerado estável.

Já Keliane foi atingida por um disparo na perna e segue internada em um hospital de Parnaíba, onde aguarda cirurgia. A Polícia Militar revelou que ela usa tornozeleira eletrônica e tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas.

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens chegaram ao comércio em uma motocicleta. O passageiro desce armado e atira em direção a um grupo com cerca de dez pessoas, entre elas quatro crianças e um bebê de colo.

Ainda conforme o major Galeno, o atirador aparentava nervosismo e acabou errando o alvo. Na fuga, deixou o celular cair no local e teve problemas com a arma, que travou e teve o carregador desprendido. O homem já foi identificado e está sendo procurado pela polícia.