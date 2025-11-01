Três pessoas ficam feridas em tentativa de homicídio em Salvador

Vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Uma tentativa de homicídio deixou três pessoas feridas na noite de sexta-feira, 31, na localidade conhecida como Iraque, no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo testemunhas, o episódio começou após uma briga entre dois homens, quando um deles invadiu um salão de beleza e se protegeu atrás de uma mulher.

Durante a ação, ambos foram baleados, assim como um passageiro de um ônibus que passava pelo local no momento do ataque.

A Polícia Militar, por meio da 31ª CIPM, foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo e socorreu uma das vítimas para unidade de saúde da região. Rondas foram realizadas para localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso. O policiamento na área foi intensificado.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil conduzem as investigações para apurar autoria, motivação e circunstâncias do crime. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio e passam por atendimento médico.