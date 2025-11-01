Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior

A “musa do crime” foi morta na megaoperação Contenção, no Rio de Janeiro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/11/2025 - 9:52 h
Japinha do CV aparece em áudio dizendo que estaria viva
Japinha do CV aparece em áudio dizendo que estaria viva -

Apontada como uma figura de confiança da facção criminosa do Comando Vermelho (CV) a “musa do crime” conhecida como Japinha do CV, morreu durante um confronto com a polícia na Operação Contenção, deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho nesta terça-feira, 28.

Japinha, que também era conhecida como Penélope, atuava na proteção das rotas de fuga e na linha de frente de defesa da organização criminosa, ela já esteve envolvida em outros confrontos e escapou da morte em outras operações.

Supostamente viva

Um áudio antigo, Penélope aparece conversando com um homem, afirmando estar viva depois de uma outra operação e até o cobra de uma dívida de R$ 2 mil. O homem, surpreso, diz ter acreditado nas notícias de que ela estaria morta.

Durante a ligação ela ainda faz um pedido para que ele mantenha o sigilo e deixe que as outras pessoas acreditarem que ela estivesse realmente morta.

Após a confirmação da morte da Japinha do CV com um tiro no rosto, os vídeos voltaram a circular nas redes sociais, levantando suspeitas de que ela estaria viva.

Leia Também:

Viva? ‘Japinha do CV’ não aparece na lista de mortos e gera dúvidas
Medida extrema de Lula põe CV e PCC na mira do governo
Chefes do tráfico na Bahia morreram em megaoperação contra o CV no Rio
Irmã da Japinha do CV faz apelo após morte da jovem: “Parem"

A morte de Japinha do CV

Penélope, ou como também era conhecida, Japinha do CV, foi morta durante a megaoperação Contenção, deflagrada na última terça-feira, 28, com um tiro no rosto. Seu corpo foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade horas depois do tiroteio.

Ela vestia uma roupa camuflada, colete tático, preparado para suportar carregadores de fuzil, o que mostrava seu papel de linha de frente da facção.

Tags:

Japinha do CV megaoperação Operação Contenção

Ver todas

x