POLÍCIA
Japinha do CV fingiu ter sido morta em operação anterior
A “musa do crime” foi morta na megaoperação Contenção, no Rio de Janeiro
Apontada como uma figura de confiança da facção criminosa do Comando Vermelho (CV) a “musa do crime” conhecida como Japinha do CV, morreu durante um confronto com a polícia na Operação Contenção, deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho nesta terça-feira, 28.
Japinha, que também era conhecida como Penélope, atuava na proteção das rotas de fuga e na linha de frente de defesa da organização criminosa, ela já esteve envolvida em outros confrontos e escapou da morte em outras operações.
Supostamente viva
Um áudio antigo, Penélope aparece conversando com um homem, afirmando estar viva depois de uma outra operação e até o cobra de uma dívida de R$ 2 mil. O homem, surpreso, diz ter acreditado nas notícias de que ela estaria morta.
Durante a ligação ela ainda faz um pedido para que ele mantenha o sigilo e deixe que as outras pessoas acreditarem que ela estivesse realmente morta.
Após a confirmação da morte da Japinha do CV com um tiro no rosto, os vídeos voltaram a circular nas redes sociais, levantando suspeitas de que ela estaria viva.
Leia Também:
A morte de Japinha do CV
Penélope, ou como também era conhecida, Japinha do CV, foi morta durante a megaoperação Contenção, deflagrada na última terça-feira, 28, com um tiro no rosto. Seu corpo foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade horas depois do tiroteio.
Ela vestia uma roupa camuflada, colete tático, preparado para suportar carregadores de fuzil, o que mostrava seu papel de linha de frente da facção.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes