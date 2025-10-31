Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Chefes do tráfico na Bahia morreram em megaoperação contra o CV no Rio

Operação deixou mais de 100 mortos e foi considerada a mais letal da história

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 12:28 h | Atualizada em 31/10/2025 - 12:38
Balanço foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 31
Balanço foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 31

Seis traficantes baianos estão entre os mortos na megaoperação realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na última terça-feira, 28. A informação foi divulgada pela Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 31. A ação, batizada de Operação Contenção, deixou 117 suspeitos mortos e é considerada a mais letal da história da cidade.

Segundo informações do secretário de Polícia Civil, Felipe Curi. Ele informou que, dos 117 mortos, 99 já foram identificados, sendo que 78 possuíam antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e outros delitos. Além disso, 42 tinham mandados de prisão em aberto.

Entre os chefes de facção identificados, estão nomes ligados diretamente ao crime organizado no estado baiano:

  • DG, apontado como chefe do tráfico na Bahia;
  • FB, também líder de uma célula baiana;
  • Russo, chefe do tráfico em Vitória da Conquista;
  • Mazola, apontado como um dos principais traficantes de Feira de Santana;

Além de outros dois nomes ainda não divulgados oficialmente pelas autoridades.

Polícia localiza mansões do tráfico em megaoperação no Rio de Janeiro
Bala de gengibre, mala vazia e chaveiro: as ameaças de bomba em Salvador
Mais de 100 celulares funcionais do Corpo de Bombeiros são furtados

O balanço da Secretaria aponta ainda que 39 mortos são de outros estados, incluindo 13 do Pará, 7 do Amazonas, 6 da Bahia, 4 do Ceará, 4 de Goiás, 3 do Espírito Santo, 1 do Mato Grosso e 1 da Paraíba.

Números da operação

  • 121 mortes, sendo 117 suspeitos e 4 policiais
  • 113 presos, sendo 33 de outros estados, como Amazonas, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco
  • 10 menores infratores apreendidos
  • 91 fuzis, 26 pistolas, 1 revólver apreendidos

Tags:

complexos da penha mortos no rio Operação Contenção Polícia Civil traficantes baianos

x