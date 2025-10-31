POLÍCIA
Polícia localiza mansões do tráfico em megaoperação no Rio de Janeiro
Identidade dos proprietários dos imóveis ainda não foi divulgada
Por Redação
Durante a megaoperação que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28), na Zona Norte, a polícia registrou em vídeo mansões que chamam atenção e não condizem com a realidade das casa humildes da região.
Um dos imóveis possui três andares com piscina e um dos cômodos havia um estúdio com quadros do rapper Oruam, filho Marcinho VP, um dos fundadores do Comando Vermelho (CV). O criminoso cumpre pena há quase trinta anos por homicídio e esquartejamento de rivais. Os donos das mansões não tiveram as identidades reveladas.
Outra residência luxuosa na Vila Cruzeiro (também no Complexo do Alemão) revelou uma conexão interestadual do crime organizado. Além do conforto e da piscina, a casa de três andares era usada para esconder um alvo da Polícia Civil de São Paulo: Kaue Amaral, um "olheiro" ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e suspeito no caso do assassinato de Vinicius Gritzbach.
Sobre a operação
A operação, deflagrada na terça-feira, 28, prendeu mais de 80 suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV) e resultou na morte de mais de 100 pessoas, além de nove feridos, entre eles, três moradores e seis agentes de segurança (quatro policiais civis e dois militares).
Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público, no âmbito da Operação Contenção.
Ministério Público fará perícia independente
Em nota, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, informa que técnicos realizam periciais de forma independente.
"Foram enviados ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de perícia independente, em conformidade com suas atribuições legais. As informações referentes aos desdobramentos da operação foram encaminhadas pelo Plantão de Monitoramento para a análise da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro".
