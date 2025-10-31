Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Polícia localiza mansões do tráfico em megaoperação no Rio de Janeiro

Identidade dos proprietários dos imóveis ainda não foi divulgada

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 11:11 h
Um dos imóveis localizados pela polícia
-

Durante a megaoperação que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28), na Zona Norte, a polícia registrou em vídeo mansões que chamam atenção e não condizem com a realidade das casa humildes da região.

Um dos imóveis possui três andares com piscina e um dos cômodos havia um estúdio com quadros do rapper Oruam, filho Marcinho VP, um dos fundadores do Comando Vermelho (CV). O criminoso cumpre pena há quase trinta anos por homicídio e esquartejamento de rivais. Os donos das mansões não tiveram as identidades reveladas.

Leia Também:

Treino militar e assassinatos autorizados: como o CV atua nas comunidades
Conheça Doca, líder do CV e principal alvo de megaoperação com 121 mortos
Número de mortos em megaoperação no Rio ultrapassa 130, diz defensoria
Mais de 100! Sobe o número de mortos em megaoperação no Rio

Outra residência luxuosa na Vila Cruzeiro (também no Complexo do Alemão) revelou uma conexão interestadual do crime organizado. Além do conforto e da piscina, a casa de três andares era usada para esconder um alvo da Polícia Civil de São Paulo: Kaue Amaral, um "olheiro" ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e suspeito no caso do assassinato de Vinicius Gritzbach.

Sobre a operação

A operação, deflagrada na terça-feira, 28, prendeu mais de 80 suspeitos de integrar o Comando Vermelho (CV) e resultou na morte de mais de 100 pessoas, além de nove feridos, entre eles, três moradores e seis agentes de segurança (quatro policiais civis e dois militares).

Segundo a polícia, entre os mortos estão lideranças da facção de outros estados que se refugiaram na região. A ação contou com 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar e apoio do Ministério Público, no âmbito da Operação Contenção.

Ministério Público fará perícia independente

Em nota, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, informa que técnicos realizam periciais de forma independente.

"Foram enviados ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de perícia independente, em conformidade com suas atribuições legais. As informações referentes aos desdobramentos da operação foram encaminhadas pelo Plantão de Monitoramento para a análise da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro".

x