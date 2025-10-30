Treino militar e assassinatos autorizados: como o CV atua nas comunidades

Operação Contenção - Foto: MAURO PIMENTEL

Meses antes da megaoperação que resultou em 121 mortos no complexo da Penha e do Alemão, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC) reuniu diversas provas que mostram como a facção do Comando Vermelho (CV) atuava nas comunidades atingidas pela Operação Contenção.

Conversas interceptadas com autorização judicial, vídeos e registros de celulares apreendidos revelaram como decisões sobre a vida e a morte eram tomadas sem nenhum filtro.

De acordo com as investigações as ordens partiam de um dos nomes mais altos da facção, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, e Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala, e eram repassados para subordinados que cumpriam as determinações.

Ao lado desses, no 1º escalão do Comando Vermelho, também estariam Carlos Costa Neves, o Gardenal, apontados como gerentes-gerais do tráfico na região. Washington Cesar Braga da Silva, o Grandão, também aparece entre os homens de confiança de Doca.

Em mensagens interceptadas, um dos homens de confiança de Doca, o traficante Washington Cesar Braga da Silva, o Grandão, adverte os outros membros sobre a necessidade da autorização para as execuções.

“Bagulho não é com nós. Vamos monitorar apenas, meus amigos. Ninguém dá tiro sem ordem do Doca ou do Bala. Vamos pegar a visão”, diz um dos trechos reproduzidos na denúncia.

Controle territorial

Nos materiais interceptados, integrantes da facção demonstram extremas capacidades de coordenação militar e absoluto domínio territorial. Imagens mostram homens fortemente armados circulando por becos e entradas das favelas.

Tortura como regra

Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), os traficantes Doca, Grandão e Gardenal, utilizavam de grupos no WhatsApp para emitir e diversas ordens que englobam:

Torturas;

Comercialização de drogas;

Escalas nos pontos da comunidade;

Execuções, essas ordenadas em tempo real por lideranças que acompanhavam as punições por chamadas de vídeo.

Um dos episódios que chamou a atenção dos investigadores envolve um traficante nomeado como BMW, apontado como o executor das penas impostas pela facção. Em um dos vídeos interceptados, um homem é arrastado pelas ruas algemado e amordaçado, enquanto suplica para não morrer.

Homem sendo torturado pelo CV por videochamada | Foto: Reprodução

Outro tipo de tortura ulilizada pelo CV para pessoas que apresentarem um comportamento considerado desagradável para os criminosos nos bailes funk é o tonel de gelo. Um método que os policiais classificam como tortura com intenção de humilhação pública.

Moradora sendo torturada com gelo pelo CV | Foto: Reprodução

Treinamento armado

A investigação ainda constatou que o grupo utiliza áreas isoladas do morro para fazer o treinamento de novos atiradores com fuzis. Imagens analisadas mostram jovens disparando contra garrafas com a supervisão do traficante BMW.