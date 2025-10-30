Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO MAGNA FRAUS

PF cumpre mandados na Bahia contra grupo que desviou R$ 813 milhões

A operação mira grupo criminoso que desviou de contas usadas por bancos e instituições de pagamento

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 13:19 h
Ao todo 42 mandados de busca e apreensão
Ao todo 42 mandados de busca e apreensão -

Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira, 30, ao todo42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão em seis estados e no Distrito Federal contra um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias, suspeito de desviar mais de R$ 813 milhões de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para gerenciar transferências Pix de seus clientes.

A ação é deflagrada em Camaçari/BA, Goiânia/GO, Brasília/DF, Itajaí/SC, Balneário Camboriú/SC, São Paulo/SP, Praia Grande/SP, Belo Horizonte/MG, Betim/MG, Uberlândia/MG e João Pessoa/PB.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção
Saiba o que disse Japinha do CV antes de ser executada com tiro na cabeça
Jovem é resgatado após ser usado como escravo sexual durante um ano

A primeira fase da operação, intitulada Operação Magna Fraus, foi realizada em julho. Conforme a corporação, parte dos investigados está no exterior, e até o momento, já foram bloqueados bens e valores avaliados em até R$ 640 milhões.

"As prisões internacionais estão sendo executadas simultaneamente, com apoio do Centro de Coordenação e Comando da Interpol, dos Escritórios da Interpol no Brasil, Espanha, Argentina e Portugal e da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha, por meio de cooperação policial internacional", informou.

Na primeira fase da operação, a polícia prendeu dois homens e realizou busca e apreensão em cinco endereços de Goiás e Pará. Durante as buscas, os policiais apreenderam criptoativos equivalentes a aproximadamente R$ 5,5 milhões. Desde o início das investigações, segundo a PF, já foram bloqueadas contas e outros ativos na ordem de R$ 32 milhões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cooperação internacional crimes financeiros FRAUDES BANCÁRIAS Operação Magna Fraus polícia federal transferências Pix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ao todo 42 mandados de busca e apreensão
Play

Cerca de R$ 1 milhão em suplementos são apreendidos em academias na Bahia

Ao todo 42 mandados de busca e apreensão
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Ao todo 42 mandados de busca e apreensão
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Ao todo 42 mandados de busca e apreensão
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

x