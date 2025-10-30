PF cumpre mandados na Bahia contra grupo que desviou R$ 813 milhões

Ao todo 42 mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação

Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpriu nesta quinta-feira, 30, ao todo42 mandados de busca e apreensão e 26 de prisão em seis estados e no Distrito Federal contra um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias, suspeito de desviar mais de R$ 813 milhões de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para gerenciar transferências Pix de seus clientes.

A ação é deflagrada em Camaçari/BA, Goiânia/GO, Brasília/DF, Itajaí/SC, Balneário Camboriú/SC, São Paulo/SP, Praia Grande/SP, Belo Horizonte/MG, Betim/MG, Uberlândia/MG e João Pessoa/PB.

A primeira fase da operação, intitulada Operação Magna Fraus, foi realizada em julho. Conforme a corporação, parte dos investigados está no exterior, e até o momento, já foram bloqueados bens e valores avaliados em até R$ 640 milhões.

"As prisões internacionais estão sendo executadas simultaneamente, com apoio do Centro de Coordenação e Comando da Interpol, dos Escritórios da Interpol no Brasil, Espanha, Argentina e Portugal e da Brigada Central de Fraudes Informáticos da Polícia Nacional da Espanha, por meio de cooperação policial internacional", informou.

Na primeira fase da operação, a polícia prendeu dois homens e realizou busca e apreensão em cinco endereços de Goiás e Pará. Durante as buscas, os policiais apreenderam criptoativos equivalentes a aproximadamente R$ 5,5 milhões. Desde o início das investigações, segundo a PF, já foram bloqueadas contas e outros ativos na ordem de R$ 32 milhões.