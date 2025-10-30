POLÍCIA
Operação contra vereadores na Bahia bloqueou R$ 17 milhões de facção
Foram presas 15 pessoas suspeitas de ligação com uma facção criminosa
Por Bernardo Rego
Durante diligências em torno da Operação Frater Dominus, deflagrada nesta quinta-feira, 30, em cidades da Bahia e Sergipe, as forças de segurança conseguiram o bloqueio de 17 milhões dos alvos da investigação criminosa entre eles um vereador George Everton Santana (PCdoB) da cidade de Ubaitaba
De acordo com apuração da reportagem de A TARDE, George Everton Santana foi preso com R$ 130 mil em espécie, na ação que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e outros crimes praticados em diversos municípios baianos e no estado de Sergipe.
Ao todo foram presas 15 pessoas suspeitas de ligação com uma facção criminosa que movimentou mais de R$ 20 milhões em transações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas dos investigados.
Uma liderança criminosa apontada como mandante de homicídios nas regiões de Ibirapitanga e Aurelino Leal também é alvo da operação. O nome dos investigados não foi divulgado.
Participaram da operação equipes da FICCO/Ilhéus e da Secretaria da Segurança Pública (SSP), através das Polícias Militar e Civil nos municípios de Ubaiata, Itabuna, Itacaré, Maraú e Itapetinga.
As Forças Policiais também apreenderam R$ 155 mil em espécie, três armas de fogo, quatro veículos, e 10 kg de drogas nas residências dos alvos.
Sergipe
Na cidade de Santa Luzia do Itanhy, as equipes do DRACO/SE localizaram uma liderança criminosa apontada como mandante de homicídios nas regiões de Ibirapitanga e Aurelino Leal.
Delegado comentou sobre a operação:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes