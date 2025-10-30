OPERAÇÃO FRATER DOMINUS
Vereador é preso em operação contra tráfico e homicídios na Bahia
O vereador George Everton Santana, de Ubaitaba, foi preso com R$ 130 mil em dinheiro
Por Victoria Isabel e Luan Julião
O vereador George Everton Santana (PCdoB), do município de Ubaitaba, foi preso durante a Operação Frater Dominus, deflagrada pela Polícia Civil na madrugada desta quinta-feira, 30, na Bahia. Além dele, também é alvo da ação o vereador de Maraú, Jeazi Assunção (Avante), conhecido como “Cara de Nike”.
De acordo com apuração da reportagem de A TARDE, George Everton Santana foi preso com R$ 130 mil em espécie, na ação que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e outros crimes praticados em diversos municípios baianos e no estado de Sergipe.
Entre os alvos prioritários estão funcionários públicos, políticos e lideranças criminosas apontadas como mandantes dos crimes investigados.
Segundo as investigações, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, expedidos pela Justiça Estadual da Comarca de Ubaitaba/BA nos seguinte municípios:
- Ubaitaba
- Maraú
- Itacaré
- Salvador
- Itapetinga
- Itabuna
- Santa Luzia do Itanhy (em Sergipe).
Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que a organização criminosa movimentou mais de R$ 20 milhões em transações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas dos investigados.
Com base nos indícios, a Justiça determinou o sequestro de bens provenientes das atividades ilegais, com o objetivo de descapitalizar o grupo.
Uma liderança criminosa apontada como mandante de homicídios nas regiões de Ibirapitanga e Aurelino Leal também é alvo da operação. O nome dos investigados não foi divulgado.
A operação tem como foco apreender materiais ilícitos e patrimônio obtido com o crime, além de reunir provas das infrações e cumprir mandados de prisão contra os suspeitos.
Participam do cumprimento dos mandados, agentes da Secretaria da Segurança Pública, polícias Militar e Civil da Bahia, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus (FICCO) e o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Sergipe).
