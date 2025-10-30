Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 7 anos no norte da Bahia

Homem está preso no Conjunto Penal de Juazeiro - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) efetuaram a prisão, nesta quarta-feira, 29, de um homem de 50 anos acusado de estuprar a enteada de 7 anos na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. A ação contou com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATTI/Norte).

As investigações começaram em julho de 2025 após a formalização da denúncia na unidade especializada e com o apoio do Núcleo de Inteligência (NI) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Juazeiro). O suspeito foi localizado no povoado de Periquito, zona rural de Juazeiro.

De acordo com a polícia, crime aconteceu na residência da vítima, momento em que o padrasto se aproveitava da ausência da mãe para cometer os abusos. Em razão da convivência entre autor e vítima, foi representada pela prisão preventiva, posteriormente decretada pela Justiça da comarca, como medida de proteção à integridade da vítima.

O homem foi conduzido à Delegacia, onde passou pelos exames legais, e, em seguida, encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde está à disposição da Justiça.