POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar enteada de 7 anos no norte da Bahia

Segundo as investigações, crime foi praticado na casa da vítima

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 6:47 h
Homem está preso no Conjunto Penal de Juazeiro
Homem está preso no Conjunto Penal de Juazeiro -

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) efetuaram a prisão, nesta quarta-feira, 29, de um homem de 50 anos acusado de estuprar a enteada de 7 anos na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. A ação contou com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATTI/Norte).

As investigações começaram em julho de 2025 após a formalização da denúncia na unidade especializada e com o apoio do Núcleo de Inteligência (NI) da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Juazeiro). O suspeito foi localizado no povoado de Periquito, zona rural de Juazeiro.

De acordo com a polícia, crime aconteceu na residência da vítima, momento em que o padrasto se aproveitava da ausência da mãe para cometer os abusos. Em razão da convivência entre autor e vítima, foi representada pela prisão preventiva, posteriormente decretada pela Justiça da comarca, como medida de proteção à integridade da vítima.

O homem foi conduzido à Delegacia, onde passou pelos exames legais, e, em seguida, encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde está à disposição da Justiça.

Tags:

estupro de vulnerável homem juazeiro prisão

x