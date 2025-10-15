Menu
POLÍCIA
CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO

Mulher é presa ao tentar entrar com drogas em presídio na Bahia

Visitante estava com substâncias análogas à cocaína e maconha

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 9:57 h
O caso ocorreu por volta das 12h30 desta terça-feira, 14
O caso ocorreu por volta das 12h30 desta terça-feira, 14

Uma mulher foi presa em flagrante ao tentar entrar no Conjunto Penal de Juazeiro, no norte da Bahia, com drogas escondidas nas partes íntimas. O caso ocorreu por volta das 12h30 desta terça-feira, 14, segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap).

A ação foi descoberta através do equipamento BodyScan, utilizado na revista corporal de visitantes. Durante o procedimento, os agentes penitenciários identificaram um volume suspeito na região íntima da mulher.

Na sala de revista, a policial penal da unidade questionou a visitante, que admitiu estar com o material ilícito e retirou o invólucro. Foram apreendidos 88,3 gramas de substância análoga à maconha (cannabis sativa) e 42,9 gramas de substância análoga à cocaína.

Após o flagrante, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 7ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

"Vale salientar que a abordagem foi efetuada de modo técnico e legal, reforçando o compromisso institucional da SEAP no combate ao crime organizado e na promoção de um sistema prisional mais justo, eficiente e, principalmente, mais humano", disse a SEAP em nota.

Ver todas

x