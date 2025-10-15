Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é morto a facadas no bairro do Costa Azul

Crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 8:58 h | Atualizada em 15/10/2025 - 10:20
Homem procurou ajuda na 16ª Delegacia Territorial no bairro da Pituba
Homem procurou ajuda na 16ª Delegacia Territorial no bairro da Pituba -

Um homem identificado como Marcelo Araújo Santos morreu após ser atingido por várias golpes de faca no bairro do Costa Azul, em Salvador, na terça-feira (14).

Ele teria sido abordado por criminosos em uma localidade como Inferninho e foi buscar ajuda na 16ª Delegacia Territorial da Pituba.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Salvador) investiga a morte de Marcelo Araujo Santos, 27 anos, atingido por golpes de arma branca na manhã da última terça-feira, no bairro Costa Azul.

Ainda de acordo com a polícia, diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação para o crime. Guias para perícia e remoção foram expedidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o levou ao Hospital Geral do Estado (HGE). Marcelo, de 27 anos, no entanto não resistiu aos ferimentos. A motivação e a autoria do crime são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

x