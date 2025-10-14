VÍDEO: idosa fica ferida após carro capotar no bairro do Costa Azul

Moradores ajudaram idosa após capotamento de carro - Foto: Arquivo Pessoal

Uma idosa ficou ferida após o carro que dirigia capotar na tarde desta terça-feira, 14, na Rua Doutor Augusto Lopes Pontes, no bairro do Costa Azul, em Salvador.

De acordo com informações preliminares, a motorista perdeu o controle da direção e acabou atingindo outro veículo que estava parado entre a calçada e parte da pista. Na sequência, o carro capotou.

Imagens obtidas pela reportagem do Portal A TARDE mostram o momento do impacto e o capotamento. A idosa foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e recebeu os primeiros atendimentos no local.

Moradores, pedestres e outros motoristas ajudaram a desvirar o carro e liberar a via, que ficou parcialmente interditada até a chegada do socorro.