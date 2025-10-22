Homens da mesma família são presos por morte de primo após discussão

Crime aconteceu em setembro - Foto: ascom-pcba

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira, 21, pela Polícia Civil da Bahia, durante a Operação Consanguíneos, deflagrada no povoado de Bom Conselho, distrito de Maniçoba, zona rural de Juazeiro.

De acordo com a Polícia Civil, a ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão relacionados à investigação do homicídio de Ricardo Alves da Cruz, de 38 anos, ocorrido no dia 20 de setembro deste ano, no povoado de Maniçoba Velha.

As investigações indicam que o crime está relacionado a um conflito familiar, uma vez que a vítima era primo dos executores. Um dos suspeitos é investigado por participação direta no crime, enquanto o outro possuía mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Piauí e estava escondido na localidade.

Durante as diligências, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 18 munições e um documento de identidade falsificado. Também foram encontradas seis motocicletas com irregularidades, que foram encaminhadas para a perícia, por haver indícios de que tenham sido utilizadas em homicídios registrados na região.

A Operação Consanguíneos foi conduzida pela Delegacia de Homicídios (DH/Juazeiro), com o apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Norte) e do Núcleo de Inteligência da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro).