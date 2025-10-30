Pai e filho mortos em Itamaraju: Força Nacional reforça segurança após conflito

Áreas do extremo sul da Bahia onde o policiamento foi reforçado - Foto: Divulgação | SSP

O policiamento na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, foi reforçado após morte de pai e filho em meio a um conflito entre indígenas e assentados que acontece na região.

Os mortos foram os assentados Alberto Carlos dos Santos, de 60 anos, e o filho dele, Amauri Sena dos Santos, de 37. Uma outra vítima, identificada como Joabson Lima Alves dos Santos, que também é filho de Alberto, foi socorrido e levado para um hospital da região e está em estado grave.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pelo menos quatro pessoas foram presas suspeitas de participar da invasão do assentamento. A ação integrada formada pelas Polícias Militar e Civil, além de equipes da Força Nacional, reforça o policiamento na localidade conhecida como Pedra Mole.

Os policiais realizam patrulhamento ostensivo tático e rondas rurais com o objetivo de prevenir ações criminosas, garantir a integridade das pessoas, além de preservar o patrimônio público e privado em territórios indígenas e propriedades rurais retomadas ou invadidas.

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que com os três presos foram apreendidas:

uma pistola;

espingardas;

carregadores;

munições;

um veículo.

Os homens foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma.

O quarto suspeito de participar do crime confessou o envolvimento e afirmou ter sido recrutado por um mandante. Ele foi autuado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.