HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Pai e filho mortos em Itamaraju: Força Nacional reforça segurança após conflito

Equipes das Polícias Militar e Civil também participam da ação

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 6:22 h | Atualizada em 30/10/2025 - 6:57
Áreas do extremo sul da Bahia onde o policiamento foi reforçado
Áreas do extremo sul da Bahia onde o policiamento foi reforçado

O policiamento na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, foi reforçado após morte de pai e filho em meio a um conflito entre indígenas e assentados que acontece na região.

Os mortos foram os assentados Alberto Carlos dos Santos, de 60 anos, e o filho dele, Amauri Sena dos Santos, de 37. Uma outra vítima, identificada como Joabson Lima Alves dos Santos, que também é filho de Alberto, foi socorrido e levado para um hospital da região e está em estado grave.

Pelo menos quatro pessoas foram presas suspeitas de participar da invasão do assentamento. A ação integrada formada pelas Polícias Militar e Civil, além de equipes da Força Nacional, reforça o policiamento na localidade conhecida como Pedra Mole.

Os policiais realizam patrulhamento ostensivo tático e rondas rurais com o objetivo de prevenir ações criminosas, garantir a integridade das pessoas, além de preservar o patrimônio público e privado em territórios indígenas e propriedades rurais retomadas ou invadidas.

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que com os três presos foram apreendidas:

  • uma pistola;
  • espingardas;
  • carregadores;
  • munições;
  • um veículo.

Os homens foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma.

O quarto suspeito de participar do crime confessou o envolvimento e afirmou ter sido recrutado por um mandante. Ele foi autuado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

x