Pai e filho mortos em Itamaraju: Força Nacional reforça segurança após conflito
Equipes das Polícias Militar e Civil também participam da ação
O policiamento na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, foi reforçado após morte de pai e filho em meio a um conflito entre indígenas e assentados que acontece na região.
Os mortos foram os assentados Alberto Carlos dos Santos, de 60 anos, e o filho dele, Amauri Sena dos Santos, de 37. Uma outra vítima, identificada como Joabson Lima Alves dos Santos, que também é filho de Alberto, foi socorrido e levado para um hospital da região e está em estado grave.
Pelo menos quatro pessoas foram presas suspeitas de participar da invasão do assentamento. A ação integrada formada pelas Polícias Militar e Civil, além de equipes da Força Nacional, reforça o policiamento na localidade conhecida como Pedra Mole.
Os policiais realizam patrulhamento ostensivo tático e rondas rurais com o objetivo de prevenir ações criminosas, garantir a integridade das pessoas, além de preservar o patrimônio público e privado em territórios indígenas e propriedades rurais retomadas ou invadidas.
A Polícia Militar, por meio de nota, informou que com os três presos foram apreendidas:
- uma pistola;
- espingardas;
- carregadores;
- munições;
- um veículo.
Os homens foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma.
O quarto suspeito de participar do crime confessou o envolvimento e afirmou ter sido recrutado por um mandante. Ele foi autuado pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.
