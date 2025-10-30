Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Mensagens lamentam morte da Japinha do CV: “inteligente e linda”

“Musa do crime” morreu fuzilada após confronto em megaoperação no Rio de Janeiro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/10/2025 - 7:33 h
Traficante "Japinha do CV"
Traficante "Japinha do CV" -

A morte de “Japinha”, apontada como uma das principais integrantes da linha de frente do Comando Vermelho (CV), gerou grande repercussão entre familiares e pessoas próximas.

Conhecida também como “musa do crime”, ela morreu em um confronto com as forças de segurança durante a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na terça-feira, 28.

No X, um usuário lamentou a perda, afirmando que ela fará “a maior falta”, além de descrevê-la como uma “menina linda, inteligente e incrível”.

Mais cedo, a irmã dela compartilhou nos stories do Instagram uma mensagem de agradecimento a “todos que estão mandando mensagem de carinho e força” à família da “musa do crime”.

Sobe para 5 o número de traficantes baianos mortos em operação no RJ
Rio de Janeiro terá escritório emergencial para o combate ao crime
Jovem é morto a golpes de facão após discussão na Bahia e motivo choca

Quem era a "Japinha"

Apontada como uma pessoa de confiança dos líderes locais do tráfico, “Penélope”, como também era chamada, atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas. Ela era considerada uma figura de confiança dos principais líderes locais do tráfico, ela recorrentemente postava fotos ostentando armas em suas redes sociais.

O corpo dela foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de intenso tiroteio. De acordo com informações obtidas pela reportagem, Penélope foi atingida por um disparo de fuzil que esfacelou sua cabeça, depois de resistir à abordagem policial e abrir fogo contra os agentes.

Penélope ou "Japinha do CV" posou com roupa de exército e fuzil
Penélope ou "Japinha do CV" posou com roupa de exército e fuzil | Foto: Reprodução | Redes Sociais

No momento do confronto, ela usava roupa camuflada e colete tático, com compartimentos para carregadores de fuzil, indícios de seu papel ativo na linha de frente da facção.

