Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Jovem é resgatado após ser usado como escravo sexual durante um ano

Vítima foi mantida em cárcere privado e sofreu diversos estupros

Redação

Por Redação

30/10/2025 - 10:04 h | Atualizada em 30/10/2025 - 10:18
Vítima foi resgatada por equipes do Denarc
Vítima foi resgatada por equipes do Denarc -

Um homem com passagem por tráfico internacional de drogas foi preso na última terça-feira, 28, acusado de manter outro homem em cárcere privado e ser usado como escravo sexual. A vítima foi estuprada por diversas vezes.

A prisão foi feita pela Polícia Civil de Goiás através da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc). Na ação foi apreendida cocaína e a vítima contou à polícia sofrer constantes violências sexuais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é preso por manter 4 pessoas em cativeiro por 10 anos
Idosa vítima de abusos morre um dia após ser resgatada de cárcere
Jovem faz forte desabafo após ficar em cárcere privado por 22 anos
Três crianças são mantidas em cárcere privado pela própria mãe

A perícia confirmou o relato das violências sofridas pelo homem. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, e será ainda investigado pelo crime de estupro no curso do inquérito policial.

“O quarto que ela (vítima) estava tinha muito odor de urina e de fezes, porque esse traficante deixava ali um balde para que ele fizesse as necessidades fisiológicas e apenas água e, eventualmente, deixava comida enquanto ele saía. Tudo isso o traficante fazia para explorar sexualmente aquele indivíduo”, relatou o delegado Carlos Alfama à TV Anhanguera.

O suspeito foi preso em flagrante na terça-feira (29) e o nome dele não foi divulgado. Ele teve a prisão convertida em preventiva e continua preso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cárcere privado Goiás homem prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima foi resgatada por equipes do Denarc
Play

Cerca de R$ 1 milhão em suplementos são apreendidos em academias na Bahia

Vítima foi resgatada por equipes do Denarc
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Vítima foi resgatada por equipes do Denarc
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Vítima foi resgatada por equipes do Denarc
Play

Homem que aterrorizava pessoas com cachorro é preso na Graça

x