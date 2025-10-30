Jovem é resgatado após ser usado como escravo sexual durante um ano

Vítima foi resgatada por equipes do Denarc - Foto: Reprodução | PCGO

Um homem com passagem por tráfico internacional de drogas foi preso na última terça-feira, 28, acusado de manter outro homem em cárcere privado e ser usado como escravo sexual. A vítima foi estuprada por diversas vezes.

A prisão foi feita pela Polícia Civil de Goiás através da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc). Na ação foi apreendida cocaína e a vítima contou à polícia sofrer constantes violências sexuais.

A perícia confirmou o relato das violências sofridas pelo homem. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, e será ainda investigado pelo crime de estupro no curso do inquérito policial.

“O quarto que ela (vítima) estava tinha muito odor de urina e de fezes, porque esse traficante deixava ali um balde para que ele fizesse as necessidades fisiológicas e apenas água e, eventualmente, deixava comida enquanto ele saía. Tudo isso o traficante fazia para explorar sexualmente aquele indivíduo”, relatou o delegado Carlos Alfama à TV Anhanguera.

O suspeito foi preso em flagrante na terça-feira (29) e o nome dele não foi divulgado. Ele teve a prisão convertida em preventiva e continua preso.