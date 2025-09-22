Idosa vítima de abusos morre um dia após ser resgatada de cárcere

O vítima foi encontrada em estado grave de infecções, desidratação e desnutrição - Foto: Divulgação

Um homem de 50 anos foi preso no sábado, 20, após manter a companheira de 71 anos, em cárcere privado e sujeitar a idosa a maus-tratos e violência física e sexual, em Jaguaquara. A mulher foi encontrada em estado grave um dia antes da prisão, não resistiu e morreu no sábado no Hospital Municipal de Jaguaquara.

De acordo com as denúncias, a vítima, identificada como Maria Rosa Santos, teve o benefício previdenciário apropriado pelo acusado. Testemunhas relataram que Maria Rosa vivia em condições insalubres, debilitada, sem acesso a cuidados médicos e submetida a agressões constantes.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na sexta-feira, 19, equipes da Polícia Civil e do SAMU foram acionadas após denúncia de populares e encontraram a vítima acamada, em estado crítico, com lesões infeccionadas, desnutrição, desidratação e sinais de negligência prolongada. O imóvel apresentava sujeira acumulada, forte odor e ausência de condições mínimas de higiene.

Com a confirmação do óbito, a Polícia Civil, por meio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e da Delegacia Territorial de Jaguaquara, intensificou as diligências e localizou o suspeito em um bar da cidade, consumindo bebidas alcoólicas.

Ele foi preso em flagrante e autuado por lesão corporal seguida de morte, maus-tratos, cárcere privado, estupro de vulnerável e apropriação de proventos de idoso, com representação pela prisão preventiva.