OPERAÇÃO

Mais de 270 aves silvestres são apreendidas em operações ambientais

Foram realizadas duas operações no final de semana em Santo Estêvão e Feira de Santana

Redação

Por Redação

22/09/2025 - 10:02 h
Os animais resgatados foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres
Os animais resgatados foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres

Ao menos 227 aves foram apreendidas durante operação ambiental neste final de semana nos municípios de Santo Estêvão e Feira de Santana, no Recôncavo Baiano.

A Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA/Pituaçu) realizou, neste fim de semana, duas operações de combate ao comércio ilegal de animais silvestres.

No sábado, 20, foram apreendidos 61 aves silvestres que estavam sendo comercializadas de forma irregular na feira de animais da Praça Lineu Cerqueira da Silva, em Santo Estêvão. Cinco pessoas foram conduzidas à Central de Flagrantes de Feira de Santana para adoção das medidas legais cabíveis.

Já no domingo, 21, a operação foi realizada na feira livre da Estação Nova, em Feira de Santana, onde os policiais resgataram 216 aves silvestres e conduziram quatro homens por prática de crime ambiental.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98, Art. 29, § 1º, inciso III), é crime matar, perseguir, caçar, capturar ou manter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização, com previsão de pena de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

Os animais resgatados, de diversas espécies, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Pituaçu), onde receberão os cuidados necessários para posterior reinserção ao habitat natural.

