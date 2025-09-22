Serial killer baiano falava sobre 'carregar peso de almas', diz esposa

- Foto: Reprodução | Tv Anhanguera

A esposa do baiano Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, investigado pela Polícia Civil de Goiás suspeito de ser o autor de vários feminicídios em Rio Verde, prestou depoimento.

Em entrevista à CBN Goiânia, o delegado Adelson Candeo contou que a companheira do criminoso disse que ele mudava a forma de comportamento quando fazia uso de drogas. Em uma dessas ocasiões ele teria dito frases como “carregar peso de almas” e que não suportava “arrastar corpos”.

A mulher, cuja identidade não foi revelada e que reside atualmente em Salvador, contou que o marido era extremamente gentil e cordial e nunca a agrediu, mas se assustava com declarações feitas por ele quando usava drogas.

A esposa disse ainda que os familiares do marido chegaram a quebrar uma televisão para evitar que eles vejam o noticiário e, principalmente, a mãe não tenha acesso.

De acordo com as investigações, Rildo é suspeito de, pelo menos, três feminicídios na cidade de Rio Verde. A última vítima atribuída a Rildo foi Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, também baiana, assassinada a caminho do trabalho.

O corpo dela foi encontrado parcialmente enterrado em um terreno baldio no bairro Popular, na quinta-feira, 11. No dia seguinte, enquanto a Polícia Civil realizava a perícia no local, câmeras de monitoramento registraram o momento em que o suspeito retornou à cena do crime. Ele foi detido em seguida.

Segundo o delegado Candeo, há um padrão nos casos: as mulheres foram encontradas em terrenos baldios, sem a parte inferior da roupa e com marcas de golpes na cabeça.

Rildo já tinha passagens pela Justiça da Bahia por furto, roubo e dano qualificado. Ele estava em liberdade desde maio, após pagar fiança em Salvador. Cinco dias antes do homicídio de Elisângela, já era investigado por um latrocínio em Rio Verde, em que pertences da vítima foram encontrados em sua casa.