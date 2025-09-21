Adolescente, Rainha de Cavalgada, é achada morta em casa em construção

Segundo padrasto, Gabrielly tinha sinais de violência pelo corpo - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil do Ceará investiga a morte da modelo Gabrielly Moreira, de 16 anos, ocorrida na madrugada da sexta-feira, 19, no município de Pedra Branca, no interior do estado. A adolescente foi encontrada sem vida dentro de uma casa em construção, após sair com amigos para um bar. A adolescente era conhecida na cidade por participar de eventos tradicionais. Ela já foi eleita Rainha da Cavalgada de Pedra Branca e coroada Princesa da mesma festividade em outra edição.

Segundo a família, os colegas relataram que Gabrielly teria passado mal antes de morrer. No entanto, os relatos são considerados contraditórios, e os familiares apontam inconsistências que levantam dúvidas sobre as circunstâncias da morte.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo apurado e que a causa da morte será esclarecida com a conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que analisou o local onde o corpo foi encontrado.

Entenda o caso

Na noite de quinta-feira,18, Gabrielly saiu com três colegas - uma jovem de 18 anos e dois adolescentes -, para um bar em Pedra Branca. Horas depois, já na madrugada da sexta-feira, a mãe e o padrasto dela foram acordados com a notícia de que ela havia passado mal.

Gabrielly foi encontrada já sem vida dentro de uma casa em construção, onde recebia atendimento de aegnets do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O imóvel não tinha relação com nenhum dos adolescentes que a acompanhavam, segundo a família.

O padrasto da jovem, Hércules Sales, contou que o local estava cercado por pallets, aparentemente para impedir a entrada, mas havia sinais de que a barreira foi derrubada, permitindo acesso à construção. Ele também relatou que o corpo da adolescente apresentava escoriações nas mãos e no rosto, hematomas roxos e um possível afundamento na cabeça.

A polícia chegou a ser acionada ainda durante a madrugada, mas, de acordo com os familiares, não havia viatura disponível para atender a ocorrência. A perícia só foi feita posteriormente, com a chegada da Guarda Municipal e da equipe da Pefoce.

Ainda segundo Hércules, Gabrielly tinha uma relação recente com os amigos com quem saiu naquela noite. Testemunhas afirmam que ela foi vista deixando o bar com o grupo e indo em direção à casa onde foi encontrada.

Uma das amigas que acompanhava Gabrielly relatou inicialmente que a jovem passou mal e morreu repentinamente. No entanto, ela teria apresentado versões diferentes para outras pessoas. Em um dos relatos, mencionou uma discussão entre Gabrielly e um dos rapazes, seguida por um barulho forte. Em outro, disse que a jovem teria tropeçado e caído.