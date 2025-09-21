Mulher é agredida após flagrar marido aos beijos com outro homem

Mulher foi enforcada e apresentava sangramento no ouvido - Foto: Reprodução G1

Uma mulher foi vítima de violenta doméstica, na noite desse sábado, 20, em Maceió, em Alagoas, após flagrar seu companheiro sendo beijado por outro homem. O marido foi preso sob suspeita de agredir e enforcar a parceira, no bairro Gruta de Lourdes.

Segundo relato da vítima, a discussão teve início após o flagra. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, ouviu gritos vindos do apartamento.

Os envolvidos informaram que estavam em uma festa e, após o episódio, retornaram para casa. No imóvel, a mulher afirmou ter sido agredida. Ela apresentava hematomas e sangramento no ouvido.

O casal, cujos nomes não foram divulgados, foi encaminhado à Central de Flagrantes, no bairro Tabuleiro dos Martins, onde o homem permaneceu detido por lesão corporal e ameaça.