VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Mulher é agredida após flagrar marido aos beijos com outro homem
Marido foi preso em flagrante; mulher foi enforcada e teve sangramento no ouvido
Por Redação
Uma mulher foi vítima de violenta doméstica, na noite desse sábado, 20, em Maceió, em Alagoas, após flagrar seu companheiro sendo beijado por outro homem. O marido foi preso sob suspeita de agredir e enforcar a parceira, no bairro Gruta de Lourdes.
Segundo relato da vítima, a discussão teve início após o flagra. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, ouviu gritos vindos do apartamento.
Os envolvidos informaram que estavam em uma festa e, após o episódio, retornaram para casa. No imóvel, a mulher afirmou ter sido agredida. Ela apresentava hematomas e sangramento no ouvido.
O casal, cujos nomes não foram divulgados, foi encaminhado à Central de Flagrantes, no bairro Tabuleiro dos Martins, onde o homem permaneceu detido por lesão corporal e ameaça.
