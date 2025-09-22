Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMICÍDIO

Homem é morto com oito facadas no sul da Bahia

Esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro

Redação

Por Redação

22/09/2025 - 8:15 h
Esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro
Esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro -

Um homem de 43 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 22, em via pública, na travessa São Vicente do bairro de Fátima, em Itabuna, sul da Bahia. A vítima, identificada como Rui Alexandre da Silva Rhein era natural de São Paulo

De acordo com o site Verdinho Itabuna, esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro. A vítima foi encontrada caída no canto da rua, apresentando ao menos oito perfurações provocadas por golpes de faca nas costas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é encontrado sem cabeça dentro de cisterna no sul da Bahia
Serial killer baiano falava sobre 'carregar peso de almas', diz esposa
Mulher é agredida após flagrar marido aos beijos com outro homem

Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna. A Polícia Civil também esteve no local, acompanhando os trabalhos periciais e dando início às investigações.

Com a vítima foram encontrados apenas o documento de identidade e um pequeno pacote de fumo. O corpo foi removido para o DPT de Itabuna, onde permanece aguardando reconhecimento e liberação por parte da família.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia facada HOMICÍDIO itabuna

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro
Play

Bairro de Salvador fica sem ônibus após morte de adolescente

Esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro
Play

Vídeo: padre sai ileso após ter carro atingido por tiro em Salvador

Esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro
Play

Tiroteio interrompe missa, causa pânico em igreja e deixa um morto

Esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro
Play

Vídeos: Tiroteio deixa dois feridos e causa protesto em São Marcos

x