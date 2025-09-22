Homem é morto com oito facadas no sul da Bahia

Esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro - Foto: Divulgação | Prefeitura de Itabuna

Um homem de 43 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, 22, em via pública, na travessa São Vicente do bairro de Fátima, em Itabuna, sul da Bahia. A vítima, identificada como Rui Alexandre da Silva Rhein era natural de São Paulo

De acordo com o site Verdinho Itabuna, esse é o terceiro homicídio registrado só no mês de setembro. A vítima foi encontrada caída no canto da rua, apresentando ao menos oito perfurações provocadas por golpes de faca nas costas.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna. A Polícia Civil também esteve no local, acompanhando os trabalhos periciais e dando início às investigações.

Com a vítima foram encontrados apenas o documento de identidade e um pequeno pacote de fumo. O corpo foi removido para o DPT de Itabuna, onde permanece aguardando reconhecimento e liberação por parte da família.