Homem é encontrado sem cabeça dentro de cisterna no sul da Bahia

Corpo tinha cortes no pescoço e no ombro

Um homem foi encontrado morto na tarde de sábado, 20, no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, no sul Bahia. Segundo informações preliminares, a vítima de aproximadamente 50 anos, teria sido encontrada decapitada em uma cisterna em um sítio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo do local. A cabeça, no entanto, ainda não tinha sido localizada pela autoridades por conta da dificuldade de buscas no local de mata fechada.

Durante buscas na residência foram encontrados sangue e uma corda que possivelmente foi utilizada para imobilizar a vítima. O corpo tinha cortes no pescoço e no ombro, além de marcas nos punhos compatíveis com amarração. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Oitivas vão ser realizadas além de perícia para esclarecer as circunstâncias em torno do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro instaurou um Inquérito Policial para investigar o homicídio de um homem, ainda sem identificação formal, cujo corpo foi localizado com disparos de arma de fogo na Estrada Vicinal, BR -367 que pertence ao distrito de Vera Cruz.

Ainda de acordo com a Civil, circunstâncias, autoria e motivação seguem sob apuração pela unidade territorial que realiza diligências para esclarecer o crime.