Obreiro é morto a pauladas na praça do Imbuí e suspeito é preso

Jovem morto se chamava Lucas da Silva Lima, trabalhava como marceneiro e era obreiro de uma igreja evangélica - Foto: Redes sociais

A praça do Imbuí foi palco, na noite desta quarta-feira, 29, de um homicídio. Um homem de 31 anos foi morto a pauladas. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso na tarde desta quinta-feira, 30.

Segundo informações de uma amiga da vítima, que estava no momento do ocorrido, a agressão aconteceu de forma "aleatória". A motivação do crime ainda não foi divulgada pela polícia.

O jovem morto se chamava Lucas da Silva Lima, trabalhava como marceneiro e era obreiro de uma igreja evangélica. Na hora do cocorrido, Lucas conversava com uma amiga em um banco da praça, quando perceberam a presença do suspeito, que estava encarando os dois.

Os amigos, então, decidiram sair do local, mas teriam sido seguidos pelo supeito. Nesse momento, Lucas foi atacado com pelo menos dois golpes na cabeça. A amiga da vítima afirmou que Lucas e o agressor não se conheciam.

Segundo moradores da região, o suspeito tem costume de atacar as pessoas no mesmo local. Ele também usa cachorros para oprimir moradores e motoristas a pagar estacionamento na região.