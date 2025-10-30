SALVADOR
Vídeo: casal é flagrado em ato de amor intenso no Imbuí, em Salvador
Imagens foram registradas por moradores da Rua Jaime Simas
Por Victoria Isabel
Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais na rua no bairro do Imbuí, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 29. O episódio aconteceu na Rua Jaime Simas, nas proximidades da Avenida Jorge Amado, e foi registrado em imagens por moradores da região.
No vídeo, enviado à reportagem do A TARDE, é possível ver o casal praticando o ato sem inibições. Em determinado momento, o homem aparece deitado no chão, enquanto a mulher aparece seminua, com as partes íntimas expostas praticando o ato.
Após alguns minutos de relação, registrada de um apartamento vizinho, o casal se veste novamente e deixa o local de moto.
Veja vídeo:
