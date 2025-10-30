Vídeo: casal é flagrado em ato de amor intenso no Imbuí, em Salvador

Casal flagrado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais na rua no bairro do Imbuí, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 29. O episódio aconteceu na Rua Jaime Simas, nas proximidades da Avenida Jorge Amado, e foi registrado em imagens por moradores da região.

No vídeo, enviado à reportagem do A TARDE, é possível ver o casal praticando o ato sem inibições. Em determinado momento, o homem aparece deitado no chão, enquanto a mulher aparece seminua, com as partes íntimas expostas praticando o ato.

Após alguns minutos de relação, registrada de um apartamento vizinho, o casal se veste novamente e deixa o local de moto.

Veja vídeo: