Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Pula-Pula, pipoca e churros: cemitério prepara homenagem para Finados

Evento contará com homenagem inédita, atrações artísticas e transmissão ao vivo

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

29/10/2025 - 17:10 h | Atualizada em 30/10/2025 - 13:21
Cemitério Bosque da Paz
Cemitério Bosque da Paz -

O Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, vai marcar o Dia de Finados com uma programação repleta de homenagens e atividades culturais, na quinta-feira, 30. Este ano, o espaço inova com uma abertura inédita: fogos silenciosos que iluminarão o céu, em um tributo simbólico à vida e à memória daqueles que se foram.

O espetáculo, batizado de “Luzes no Céu”, às 18h30, e poderá ser acompanhado presencialmente ou ao vivo pelo Instagram do Grupo Bosque da Paz.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Carla Holbig, diretora do grupo, a proposta é unir emoção e respeito em um momento de reflexão.

“Nossa proposta é emocionar, proporcionar uma experiência bonita, com o objetivo de que as pessoas recordem o que foi vivido de especial com aqueles que se foram. Os fogos são silenciosos, para iluminar e respeitar as famílias, os pets e a memória dos finados. É um momento para mergulhar em si e nas próprias emoções”, explica Carla.

Leia Também:

Cemitério de escravizados: estacionamento em Salvador é interditado pelo Iphan
Airbnb ficará mais caro em Salvador com nova lei municipal de tributos
Selo vai identificar comércio que preserva cultura de Salvador

Durante todo o dia, os visitantes poderão participar de atividades religiosas, apresentações musicais e ações simbólicas de acolhimento, em um ambiente voltado para o conforto emocional das famílias.

Confira a programação do Dia de Finados

Domingo, 2 de novembro

Atividades principais:

  • 09h – Missa com o Coral Ecumênico da Bahia
  • 11h – Atividade conduzida pela Igreja Universal
  • 14h – Apresentação de voz e violão

Durante todo o dia (9h às 17h):

    • Música ambiente com saxofonista
    • Espaço de homenagens e distribuição de rosas
    • Painel de lambe-lambe para mensagens e recordações
    • Distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e churros
    • Espaço infantil com pula-pula
    • Ação Pet, voltada para quem quer homenagear também os animais de estimação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bosque da Paz dia dos finados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cemitério Bosque da Paz
Play

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

Cemitério Bosque da Paz
Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

Cemitério Bosque da Paz
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

Cemitério Bosque da Paz
Play

Praia famosa de Salvador vive polêmica por comércio desordenado

x