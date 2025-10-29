SALVADOR
Pula-Pula, pipoca e churros: cemitério prepara homenagem para Finados
Evento contará com homenagem inédita, atrações artísticas e transmissão ao vivo
Por Isabela Cardoso
O Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, vai marcar o Dia de Finados com uma programação repleta de homenagens e atividades culturais, na quinta-feira, 30. Este ano, o espaço inova com uma abertura inédita: fogos silenciosos que iluminarão o céu, em um tributo simbólico à vida e à memória daqueles que se foram.
O espetáculo, batizado de “Luzes no Céu”, às 18h30, e poderá ser acompanhado presencialmente ou ao vivo pelo Instagram do Grupo Bosque da Paz.
Segundo Carla Holbig, diretora do grupo, a proposta é unir emoção e respeito em um momento de reflexão.
“Nossa proposta é emocionar, proporcionar uma experiência bonita, com o objetivo de que as pessoas recordem o que foi vivido de especial com aqueles que se foram. Os fogos são silenciosos, para iluminar e respeitar as famílias, os pets e a memória dos finados. É um momento para mergulhar em si e nas próprias emoções”, explica Carla.
Durante todo o dia, os visitantes poderão participar de atividades religiosas, apresentações musicais e ações simbólicas de acolhimento, em um ambiente voltado para o conforto emocional das famílias.
Confira a programação do Dia de Finados
Domingo, 2 de novembro
Atividades principais:
- 09h – Missa com o Coral Ecumênico da Bahia
- 11h – Atividade conduzida pela Igreja Universal
- 14h – Apresentação de voz e violão
Durante todo o dia (9h às 17h):
- Música ambiente com saxofonista
- Espaço de homenagens e distribuição de rosas
- Painel de lambe-lambe para mensagens e recordações
- Distribuição gratuita de pipoca, algodão-doce e churros
- Espaço infantil com pula-pula
- Ação Pet, voltada para quem quer homenagear também os animais de estimação
