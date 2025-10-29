Pula-Pula, pipoca e churros: cemitério prepara homenagem para Finados

Cemitério Bosque da Paz - Foto: Divulgação

O Cemitério Bosque da Paz, em Salvador, vai marcar o Dia de Finados com uma programação repleta de homenagens e atividades culturais, na quinta-feira, 30. Este ano, o espaço inova com uma abertura inédita: fogos silenciosos que iluminarão o céu, em um tributo simbólico à vida e à memória daqueles que se foram.

O espetáculo, batizado de “Luzes no Céu”, às 18h30, e poderá ser acompanhado presencialmente ou ao vivo pelo Instagram do Grupo Bosque da Paz.

Segundo Carla Holbig, diretora do grupo, a proposta é unir emoção e respeito em um momento de reflexão.

“Nossa proposta é emocionar, proporcionar uma experiência bonita, com o objetivo de que as pessoas recordem o que foi vivido de especial com aqueles que se foram. Os fogos são silenciosos, para iluminar e respeitar as famílias, os pets e a memória dos finados. É um momento para mergulhar em si e nas próprias emoções”, explica Carla.

Durante todo o dia, os visitantes poderão participar de atividades religiosas, apresentações musicais e ações simbólicas de acolhimento, em um ambiente voltado para o conforto emocional das famílias.

Confira a programação do Dia de Finados

Domingo, 2 de novembro

Atividades principais:

09h – Missa com o Coral Ecumênico da Bahia

11h – Atividade conduzida pela Igreja Universal

14h – Apresentação de voz e violão

