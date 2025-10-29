Menu
'SALVADOR RAIZ'

Selo vai identificar comércio que preserva cultura de Salvador

Proposta está em tramitação na Câmara Municipal da cidade (CMS)

Redação

Por Redação

29/10/2025 - 10:42 h
Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador
Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador -

Os estabelecimentos comerciais de Salvador poderão ser condecorados com o Selo “Salvador Raiz”, com o intuito de valorizar a identidade soteropolitana por meio das atividades comerciais que preservam a cultura da cidade.

A proposta ainda segue tramitando na Câmara Municipal de Salvador (CMS) e prevê que o Poder Executivo regulamente a concessão do selo, definindo critérios técnicos, órgãos responsáveis pela análise e prazo de validade da certificação.

“O Selo ‘Salvador Raiz’ é uma forma de dar visibilidade a quem mantém viva a essência da cidade — nossos sabores, ritmos, ofícios e modos de viver. Queremos reconhecer os empreendedores que carregam essa história em seus negócios, impulsionar o turismo cultural e gerar renda valorizando o que temos de mais autêntico: a alma de Salvador”, disse o vereador João Carlos Bacelar (Podemos), autor do projeto.

Para obter o selo, é necessário que os empreendimentos mantenha viva a identidade por meio das seguintes atividades:

  • culinária;
  • música;
  • arte;
  • arquitetura;
  • artesanato;
  • literatura;
  • religião e outras expressões culturais que fazem parte do patrimônio imaterial da cidade.

O projeto também autoriza a criação de um mapa digital público com os estabelecimentos contemplados, funcionando como um roteiro cultural e turístico oficial da cidade, reunindo informações sobre a importância histórica e social de cada local reconhecido.

A proposta de Bacelar ainda abre espaço para parcerias com universidades, entidades culturais e órgãos do setor turístico, de modo a garantir a avaliação técnica e o apoio institucional à iniciativa.

Para Bacelar, a proposta é um passo importante para preservar o patrimônio imaterial da capital baiana diante das transformações urbanas e dos desafios impostos pela globalização.

“Precisamos criar instrumentos que protejam nossa cultura de raiz, incentivem o empreendedor local e mantenham Salvador como referência mundial de diversidade, criatividade e identidade”, completou o parlamentar.

