'SALVADOR RAIZ'
Selo vai identificar comércio que preserva cultura de Salvador
Proposta está em tramitação na Câmara Municipal da cidade (CMS)
Por Redação
Os estabelecimentos comerciais de Salvador poderão ser condecorados com o Selo “Salvador Raiz”, com o intuito de valorizar a identidade soteropolitana por meio das atividades comerciais que preservam a cultura da cidade.
A proposta ainda segue tramitando na Câmara Municipal de Salvador (CMS) e prevê que o Poder Executivo regulamente a concessão do selo, definindo critérios técnicos, órgãos responsáveis pela análise e prazo de validade da certificação.
“O Selo ‘Salvador Raiz’ é uma forma de dar visibilidade a quem mantém viva a essência da cidade — nossos sabores, ritmos, ofícios e modos de viver. Queremos reconhecer os empreendedores que carregam essa história em seus negócios, impulsionar o turismo cultural e gerar renda valorizando o que temos de mais autêntico: a alma de Salvador”, disse o vereador João Carlos Bacelar (Podemos), autor do projeto.
Para obter o selo, é necessário que os empreendimentos mantenha viva a identidade por meio das seguintes atividades:
- culinária;
- música;
- arte;
- arquitetura;
- artesanato;
- literatura;
- religião e outras expressões culturais que fazem parte do patrimônio imaterial da cidade.
O projeto também autoriza a criação de um mapa digital público com os estabelecimentos contemplados, funcionando como um roteiro cultural e turístico oficial da cidade, reunindo informações sobre a importância histórica e social de cada local reconhecido.
A proposta de Bacelar ainda abre espaço para parcerias com universidades, entidades culturais e órgãos do setor turístico, de modo a garantir a avaliação técnica e o apoio institucional à iniciativa.
Para Bacelar, a proposta é um passo importante para preservar o patrimônio imaterial da capital baiana diante das transformações urbanas e dos desafios impostos pela globalização.
“Precisamos criar instrumentos que protejam nossa cultura de raiz, incentivem o empreendedor local e mantenham Salvador como referência mundial de diversidade, criatividade e identidade”, completou o parlamentar.
