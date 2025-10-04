Menu
ELEIÇÕES
ALBA X CÂMARA

PL, DC e mais: quem são vereadores de Salvador que vão disputar eleições?

Edis vão testar nomes nas urnas novamente em 2026

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

04/10/2025 - 13:06 h
Vereadores de Salvador: Sandro Filho (PP), Marcelle Moraes (União), Jorge Araújo (PP)
Passado as eleições municipais, disputada há exatamente um ano, no dia 4 de outubro de 2024, a política já se movimenta para dois pleitos maiores: nacional e estadual. A corrida eleitoral não reverbera apenas em Brasília ou nas Assembleias Legislativas, como também movimenta as Câmaras de Vereadores.

Em Salvador, o tema ganhou fôlego ainda no recesso parlamentar do mês de junho e voltou com todo gás durante a abertura da sessão legislativa em agosto.

Isso porque a maioria dos edis vão concorrer ao menos a um assento na Alba (Assembleia Legislativa da Bahia) ou na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Há um ano do próximo pleito, O Portal A TARDE apurou quem são os nomes que vão voltar a ter os rostos estampados nas urnas em 2026.

Quem vai para as urnas?

  • Alexandre Aleluia (PL): disputa a Câmara dos Deputados. Ele tem possibilidade de deixar o PL e migrar para o Novo, sob carta branca do seu pai, José Carlos Aleluia, pretenso candidato a governador.
  • André Fraga (PL): tentará uma vaga na Alba;
  • Cezar Leite (PL): tentará uma vaga na Alba e deve fazer dobradinha com o deputado Leandro de Jesus, do mesmo partido, que disputará a Câmara Federal;
  • David Rios (MDB): tentará vaga na Alba;
  • Felipe Santana (PSD): tentará uma vaga na Alba;
  • Jorge Araújo (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;
  • Marcelle Moraes (União Brasil): tentará uma vaga na Alba, mas deve concorrer ao cargo de deputada estadual pelo PRD, e não pelo seu partido;
  • Paulo Magalhães Jr (União Brasil): tentará vaga na Alba, assim como Marcelle, ele estuda possibilidade para concorrer pelo PRD.
  • Ricardo Almeida (DC): tentará uma vaga na Alba;
  • Sandro Filho (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;
  • Sidninho (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;

Quem está avaliando concorrer?

  • Marta Rodrigues (PT): pode voltar a ser testada para Câmara dos Deputados. Petista aguarda decisão do partido.
  • Kiki Bispo (União Brasil): se colocou à disposição para concorrer à vaga na Alba, mas aguarda direcionamento do partido.
  • Silvio Humberto (PSB): aguarda decisão do partido.

Quem atuará nos bastidores

  • Carlos Muniz (PSDB): apoiará a candidatura do seu filho a deputado federal;
  • Duda Sanches (União Brasil): apoiará a candidatura do seu pai, Alan Sanches, à Câmara Federal;
  • João Cláudio Bacelar (Podemos): apoiará a reeleição do seu pai Bacelar (PV) à Câmara dos Deputados.

Nomes fora da corrida eleitoral

  • Cláudio Tinoco (União);
  • Orlando Palhinha (União);
  • Rodrigo Amaral (PSDB);
  • Daniel Alves (PSDB);
  • Cris Correia(PSDB);
  • Ireuda Silva (Republicanos);
  • Beca (Republicanos);
  • Júlio Santos (Reublicanos)
  • Kel Torres (Republicanos);
  • Fábio Souza (PRD);
  • Kênio Rezende (PRD);
  • Aladilce Souza (PCdoB);
  • Hélio Ferreira (PCdoB);
  • Roberta Caires (PDT);
  • Maurício Trindade (PP);
  • Alex Alemão (DC)
  • Isabela Sousa (Cidadania).

