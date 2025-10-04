ALBA X CÂMARA
PL, DC e mais: quem são vereadores de Salvador que vão disputar eleições?
Edis vão testar nomes nas urnas novamente em 2026
Por Gabriela Araújo
Passado as eleições municipais, disputada há exatamente um ano, no dia 4 de outubro de 2024, a política já se movimenta para dois pleitos maiores: nacional e estadual. A corrida eleitoral não reverbera apenas em Brasília ou nas Assembleias Legislativas, como também movimenta as Câmaras de Vereadores.
Em Salvador, o tema ganhou fôlego ainda no recesso parlamentar do mês de junho e voltou com todo gás durante a abertura da sessão legislativa em agosto.
Isso porque a maioria dos edis vão concorrer ao menos a um assento na Alba (Assembleia Legislativa da Bahia) ou na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Há um ano do próximo pleito, O Portal A TARDE apurou quem são os nomes que vão voltar a ter os rostos estampados nas urnas em 2026.
Quem vai para as urnas?
- Alexandre Aleluia (PL): disputa a Câmara dos Deputados. Ele tem possibilidade de deixar o PL e migrar para o Novo, sob carta branca do seu pai, José Carlos Aleluia, pretenso candidato a governador.
- André Fraga (PL): tentará uma vaga na Alba;
- Cezar Leite (PL): tentará uma vaga na Alba e deve fazer dobradinha com o deputado Leandro de Jesus, do mesmo partido, que disputará a Câmara Federal;
- David Rios (MDB): tentará vaga na Alba;
- Felipe Santana (PSD): tentará uma vaga na Alba;
- Jorge Araújo (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;
- Marcelle Moraes (União Brasil): tentará uma vaga na Alba, mas deve concorrer ao cargo de deputada estadual pelo PRD, e não pelo seu partido;
- Paulo Magalhães Jr (União Brasil): tentará vaga na Alba, assim como Marcelle, ele estuda possibilidade para concorrer pelo PRD.
- Ricardo Almeida (DC): tentará uma vaga na Alba;
- Sandro Filho (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;
- Sidninho (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;
Quem está avaliando concorrer?
- Marta Rodrigues (PT): pode voltar a ser testada para Câmara dos Deputados. Petista aguarda decisão do partido.
- Kiki Bispo (União Brasil): se colocou à disposição para concorrer à vaga na Alba, mas aguarda direcionamento do partido.
- Silvio Humberto (PSB): aguarda decisão do partido.
Quem atuará nos bastidores
- Carlos Muniz (PSDB): apoiará a candidatura do seu filho a deputado federal;
- Duda Sanches (União Brasil): apoiará a candidatura do seu pai, Alan Sanches, à Câmara Federal;
- João Cláudio Bacelar (Podemos): apoiará a reeleição do seu pai Bacelar (PV) à Câmara dos Deputados.
Nomes fora da corrida eleitoral
- Cláudio Tinoco (União);
- Orlando Palhinha (União);
- Rodrigo Amaral (PSDB);
- Daniel Alves (PSDB);
- Cris Correia(PSDB);
- Ireuda Silva (Republicanos);
- Beca (Republicanos);
- Júlio Santos (Reublicanos)
- Kel Torres (Republicanos);
- Fábio Souza (PRD);
- Kênio Rezende (PRD);
- Aladilce Souza (PCdoB);
- Hélio Ferreira (PCdoB);
- Roberta Caires (PDT);
- Maurício Trindade (PP);
- Alex Alemão (DC)
- Isabela Sousa (Cidadania).
