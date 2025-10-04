PL, DC e mais: quem são vereadores de Salvador que vão disputar eleições?

Vereadores de Salvador: Sandro Filho (PP), Marcelle Moraes (União), Jorge Araújo (PP) - Foto: Antonio Queirós | CMS

Passado as eleições municipais, disputada há exatamente um ano, no dia 4 de outubro de 2024, a política já se movimenta para dois pleitos maiores: nacional e estadual. A corrida eleitoral não reverbera apenas em Brasília ou nas Assembleias Legislativas, como também movimenta as Câmaras de Vereadores.

Em Salvador, o tema ganhou fôlego ainda no recesso parlamentar do mês de junho e voltou com todo gás durante a abertura da sessão legislativa em agosto.

Isso porque a maioria dos edis vão concorrer ao menos a um assento na Alba (Assembleia Legislativa da Bahia) ou na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Há um ano do próximo pleito, O Portal A TARDE apurou quem são os nomes que vão voltar a ter os rostos estampados nas urnas em 2026.

Quem vai para as urnas?

Alexandre Aleluia (PL): disputa a Câmara dos Deputados PL e migrar para o Novo,

André Fraga (PL): tentará uma vaga na Alba;

Cezar Leite (PL): tentará uma vaga na Alba

David Rios (MDB): tentará vaga na Alba;

Felipe Santana (PSD): tentará uma vaga na Alba;

Jorge Araújo (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;

Marcelle Moraes (União Brasil): tentará uma vaga na Alba, mas deve concorrer ao cargo de deputada estadual pelo PRD, e não pelo seu partido;

Paulo Magalhães Jr (União Brasil): tentará vaga na Alba, assim como Marcelle, ele estuda possibilidade para concorrer pelo PRD.

Ricardo Almeida (DC): tentará uma vaga na Alba;

tentará uma vaga na Alba; Sandro Filho (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;

Sidninho (PP): tentará vaga na Câmara dos Deputados;

Quem está avaliando concorrer?

Marta Rodrigues (PT): pode voltar a ser testada para Câmara dos Deputados. Petista aguarda decisão do partido.

Kiki Bispo (União Brasil): se colocou à disposição para concorrer à vaga na Alba, mas aguarda direcionamento do partido.

se colocou à disposição para concorrer à vaga na Alba, mas aguarda direcionamento do partido. Silvio Humberto (PSB): aguarda decisão do partido.

Quem atuará nos bastidores

Carlos Muniz (PSDB): apoiará a candidatura do seu filho a deputado federal;

Duda Sanches (União Brasil): apoiará a candidatura do seu pai, Alan Sanches, à Câmara Federal;

apoiará a candidatura do seu pai, Alan Sanches, à Câmara Federal; João Cláudio Bacelar (Podemos): apoiará a reeleição do seu pai Bacelar (PV) à Câmara dos Deputados.

Nomes fora da corrida eleitoral