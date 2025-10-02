Jerônimo Rodrigues e PSD renovam diálogo e fortalecem união política

No encontro, foram discutidas demandas e sugestões dos parlamentares, que também expressaram agradecimento pela atenção dedicada aos municípios - Foto: divulgação

O governadorJerônimo Rodrigues (PT) reuniu-se nesta quinta-feira, 2, com o senador Otto Alencar, a secretária de Desenvolvimento Urbano Jusmari Oliveira, deputada licenciada pelo PSD, e os nove deputados estaduais da sigla.

No encontro, foram discutidas demandas e sugestões dos parlamentares, que também expressaram agradecimento pela atenção dedicada aos municípios. O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, participou das discussões. Esta foi a segunda reunião nesse formato promovida pelo governador, após receber a bancada estadual do PT na semana passada.

O governador agradeceu o empenho do PSD na defesa do governo e garantiu que a parceria segue fortalecida.

“Saio daqui muito contente. Quero agradecer mais uma vez e encaminhar um abraço para todos os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, candidatos a vereador, lideranças, presidentes do PSD na Bahia inteira. Dizer da minha alegria de ter um partido parceiro e amigo”, finalizou.

O presidente Estadual do partido, Otto Alencar destacou o resultado positivo da reunião que serviu também para fortalecer a parceria com o governo Jerônimo.

“A reunião foi muito positiva, deputados e deputadas colocaram as suas demandas e reivindicações ao governador, alguns atendidos e outros por atender ainda, como é da política. Nós vamos colaborar com o governador, procurar da melhor forma possível ajudá-lo. Ele tem feito a parte dele com muita dedicação, muito trabalho, o governador trabalha, então tem uma expectativa muito positiva depois dessa reunião para continuarmos no caminho certo”, disse Otto.

A deputada Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa, destacou que com o trabalho conjunto os investimentos estão chegando nos municípios e aproveitou para reafirmar o compromisso com o Governador.

“Nós, ali na Assembleia Legislativa, temos esse compromisso de cuidar da Bahia estar ao lado do Governador Jerônimo para que a Bahia avance cada vez mais”, afirmou.