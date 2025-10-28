Menu
HOME > SALVADOR
OPORTUNIDADE

Metrô abre vagas de estágio e emprego efetivo em Salvador; confira

Selecionados vão receber, além do salário, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição, dentre outros

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

28/10/2025 - 11:48 h
Selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, dentre outras
Selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, dentre outras

O Metrô Bahia está com inscrições abertas para quem deseja concorrer ao estágio em Material Rodante e à vaga de emprego de Oficial de Manutenção.

As inscrições devem ser feitas pelo site da concessionária. A oportunidade para Oficial de Manutenção é exclusiva para mulheres. As interessadas devem fazer a inscrição até 6 de novembro.

O cargo exige ensino médio completo, experiência em manutenções elétricas, mecânicas, eletrônicas e relacionadas ao material rodante (trens), além da disponibilidade de horário para atuar por escalas noturnas.

Já quem deseja ocupar a vaga de estágio em Material Rodante, tem até 7 de novembro para realizar a inscrição. Como pré-requisitos estão: estar cursando ensino superior em Engenharia Elétrica, automação, mecânica ou mecatrônica; conhecimento em Pacote Office nível intermediário e conhecimento básico em Power BI.

Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, política de flexibilidade na jornada de trabalho, dentre outros.

Para efetuar o cadastro, clique aqui

