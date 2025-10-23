EMPREGOS & NEGÓCIOS
Empresa de ônibus anuncia 615 vagas de emprego com salário de até R$ 5.900
Oportunidades são imediatas na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, com vagas para motoristas, mecânicos e áreas administrativas
Por Luiz Almeida
A Viação Águia Branca anunciou a abertura de um grande processo de contratação. Estão disponíveis 615 vagas de emprego imediatas em diversas funções, abrangendo tanto o setor operacional quanto o administrativo e de manutenção.
As oportunidades estão distribuídas por vários estados brasileiros, incluindo destaque para Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás, entre outros.
Salários, cargos e requisitos das vagas
As remunerações oferecidas pela Viação Águia Branca variam de acordo com a função, começando em R$ 2 mil e podendo chegar a R$ 5.900.
- Maiores salários: O cargo de Especialista de Mercado oferece a maior remuneração (R$ 5.900).
- Motoristas: A categoria de motoristas tem ganhos iniciais de R$ 3.365.
- Operadores de Encomendas: Recebem R$ 2.084.
A companhia está contratando para uma vasta gama de cargos, incluindo: Mecânico, Eletricista, Agente de Vendas, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Encomendas, Motorista Intermunicipal/Interestadual e Técnico de Segurança do Trabalho. Há vagas também para Jovem Aprendiz e Analista de Processos Pleno.
Para a maioria das funções, o requisito mínimo é o ensino fundamental completo. Já para a posição de motorista, é obrigatório possuir CNH categoria D ou E, exame toxicológico atualizado e experiência comprovada na condução de veículos de grande porte (ônibus, carretas ou caminhões).
A empresa destaca que todas as vagas estão abertas também para Pessoas com Deficiência (PCDs).
Cidades com vagas abertas na Bahia e outros estados
As oportunidades na Bahia estão concentradas nas cidades de Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador e Feira de Santana.
Outras cidades com vagas disponíveis incluem:
Espírito Santo (ES): Serra, Cariacica, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares
Rio de Janeiro (RJ): Rio de Janeiro, Paraíba do Sul
São Paulo (SP): São Paulo
Minas Gerais (MG): Governador Valadares, Leopoldina
Sergipe (SE): Aracaju
Ceará (CE): Fortaleza
Pernambuco (PE): Petrolina
Benefícios
Além de salários competitivos, os novos colaboradores terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui: assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.
Em algumas localidades, há também alojamento e acesso à cooperativa de crédito.
Os interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site de vagas da Viação Águia Branca, onde podem consultar os requisitos específicos e detalhes de cada função. As inscrições permanecem abertas por tempo indeterminado.
