HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
EMPREGOS & NEGÓCIOS

Empresa de ônibus anuncia 615 vagas de emprego com salário de até R$ 5.900

Oportunidades são imediatas na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, com vagas para motoristas, mecânicos e áreas administrativas

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

23/10/2025 - 23:27 h
Viação Águia Branca tem vagas de emprego abertas
A Viação Águia Branca anunciou a abertura de um grande processo de contratação. Estão disponíveis 615 vagas de emprego imediatas em diversas funções, abrangendo tanto o setor operacional quanto o administrativo e de manutenção.

As oportunidades estão distribuídas por vários estados brasileiros, incluindo destaque para Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás, entre outros.

Salários, cargos e requisitos das vagas

As remunerações oferecidas pela Viação Águia Branca variam de acordo com a função, começando em R$ 2 mil e podendo chegar a R$ 5.900.

  • Maiores salários: O cargo de Especialista de Mercado oferece a maior remuneração (R$ 5.900).
  • Motoristas: A categoria de motoristas tem ganhos iniciais de R$ 3.365.
  • Operadores de Encomendas: Recebem R$ 2.084.

A companhia está contratando para uma vasta gama de cargos, incluindo: Mecânico, Eletricista, Agente de Vendas, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Encomendas, Motorista Intermunicipal/Interestadual e Técnico de Segurança do Trabalho. Há vagas também para Jovem Aprendiz e Analista de Processos Pleno.

Para a maioria das funções, o requisito mínimo é o ensino fundamental completo. Já para a posição de motorista, é obrigatório possuir CNH categoria D ou E, exame toxicológico atualizado e experiência comprovada na condução de veículos de grande porte (ônibus, carretas ou caminhões).

A empresa destaca que todas as vagas estão abertas também para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Cidades com vagas abertas na Bahia e outros estados

As oportunidades na Bahia estão concentradas nas cidades de Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador e Feira de Santana.

Outras cidades com vagas disponíveis incluem:

Espírito Santo (ES): Serra, Cariacica, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares

Rio de Janeiro (RJ): Rio de Janeiro, Paraíba do Sul

São Paulo (SP): São Paulo

Minas Gerais (MG): Governador Valadares, Leopoldina

Sergipe (SE): Aracaju

Ceará (CE): Fortaleza

Pernambuco (PE): Petrolina

Benefícios

Além de salários competitivos, os novos colaboradores terão acesso a um pacote completo de benefícios, que inclui: assistência médica e odontológica, previdência privada, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Em algumas localidades, há também alojamento e acesso à cooperativa de crédito.

Os interessados devem se candidatar exclusivamente pelo site de vagas da Viação Águia Branca, onde podem consultar os requisitos específicos e detalhes de cada função. As inscrições permanecem abertas por tempo indeterminado.

