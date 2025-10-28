Rede atacadista abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Atacadão. - Foto: Divulgação

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, está com mais de 150 vagas de emprego abertas para Salvador e outras 14 cidades da Bahia. As oportunidades contemplam funções operacionais e de liderança.

As vagas estão disponíveis nas unidades de Lauro de Freitas, Simões Filho, Itaparica, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Valença, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Alagoinhas e Barreiras.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as funções oferecidas estão:



Operador de caixa

Repositor de loja

Açougueiro

Atendente

Auxiliar de padaria

Operador de cartões

Fiscal de prevenção

Auxiliar de depósito

Podem se candidatar pessoas com Ensino Médio incompleto ou completo, mesmo sem experiência prévia. Para as funções de liderança, é necessário ter Ensino Médio completo e experiência comprovada na área.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Atacadão.

Os contratados terão direito a: