OPORTUNIDADE

Rede atacadista abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia

Oportunidades são para diferentes áreas e níveis de experiência em 15 cidades baianas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/10/2025 - 7:32 h
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Atacadão.
-

O Atacadão, uma das maiores redes atacadistas do Brasil, está com mais de 150 vagas de emprego abertas para Salvador e outras 14 cidades da Bahia. As oportunidades contemplam funções operacionais e de liderança.

As vagas estão disponíveis nas unidades de Lauro de Freitas, Simões Filho, Itaparica, Camaçari, Feira de Santana, Irecê, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Juazeiro, Valença, Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Alagoinhas e Barreiras.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre as funções oferecidas estão:

  • Operador de caixa
  • Repositor de loja
  • Açougueiro
  • Atendente
  • Auxiliar de padaria
  • Operador de cartões
  • Fiscal de prevenção
  • Auxiliar de depósito

Leia Também:

TCU publica edital de 20 vagas com salário de mais de R$ 26 mil
Concursos da Polícia Civil têm 1,7 mil vagas e salários de R$ 17 mil
Universidade Federal baiana abre concurso com quase 40 vagas; saiba detalhes

Podem se candidatar pessoas com Ensino Médio incompleto ou completo, mesmo sem experiência prévia. Para as funções de liderança, é necessário ter Ensino Médio completo e experiência comprovada na área.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Atacadão.

Os contratados terão direito a:

  • Assistência médica e odontológica;
  • Seguro de vida;
  • Vale-transporte ou estacionamento gratuito;
  • Refeição no local e outros benefícios corporativos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

