Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ONLINE

Feira de empregos e estágios oferece 30 mil vagas de trabalho na Bahia

Edição chega ao último dia nesta quinta-feira, 23

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

23/10/2025 - 19:29 h
Evento traz, gratuitamente, as últimas tendências do mercado de trabalho
Evento traz, gratuitamente, as últimas tendências do mercado de trabalho -

A 9ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio chega ao último dia nesta quinta-feira, 23, oferecendo gratuitamente o acesso ao mercado de trabalho para estudantes e profissionais em busca de novas chances. Os interessados podem se inscrever por este link.

O evento tem a expectativa de disponibilizar 1 milhão de oportunidades de trabalho, sendo de 30 a 40 mil na Bahia.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante 72h de programação ininterrupta, a feira é uma experiência completa de empregabilidade, que une aprendizado, networking e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho, em um formato online, inclusivo e acessível.

Além de contribuir para que milhares de pessoas potencializem suas carreiras e conquistem uma vaga no mercado de trabalho, a programação oferece palestras, ações de orientação de carreira, oficinas, workshops, espaços de empreendedores, e oportunidades de contato com profissionais de RH das empresas participantes, além de uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.

Entre as organizações participantes estão: Instituto Yduqs, L'Oreal, Santander, AWS, Ecovias, Adobe, Avanade, CIEE, Nube, Academia do Universitário, Power Up Games, entre outras, que oferecerão vagas desde a modalidade de estágio e trainee até cargos de liderança.

Leia Também:

Empresa abre vagas de estágio 100% home office com R$ 3 mil em benefícios
Grande mineradora abre 4 mil vagas com salários de até R$ 13 mil
TJ anuncia concurso com salários de R$ 9 mil e R$ 6 mil em benefícios

Todo o ambiente virtual, que dispõe de recursos de acessibilidade, permitirá que os participantes acessem a feira de celulares, notebooks ou desktops, a qualquer hora e de qualquer lugar.

A feira é organizada por setores, contando com Lobby; Pavilhão de Empresas, com 15 estandes virtuais de diversas organizações; Painéis de Vagas, com diversas oportunidades — presenciais, remotas e híbridas —; Auditório, onde são realizados eventos e palestras; Você é o Seu Negócio, iniciativa que conecta empreendedores o Soft Game e trabalha o engajamento dos participantes; além dos espaços Inclui+ e HUB Carreiras.

O público também tem acesso a iniciativas do Instituto Yduqs, entre elas o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, que abrirá vagas para as turmas de 2026 ainda em outubro.

Além de uma ampla programação, todos os participantes têm acesso ao AWS Treina Brasil, uma parceria com a Amazon Web Services (AWS) que oferece cursos exclusivos e certificados de Nuvem e Inteligência Artificial Generativa (IA) — uma excelente oportunidade para se capacitar em uma das áreas mais promissoras da tecnologia.

Já para quem deseja empreender, a Oficina de Empreendedorismo Santander X e Distrito, proporciona um espaço de criação e provocação, onde os participantes serão desafiados a desenvolver ideias e soluções voltadas para o tema Sustentabilidade.

As melhores propostas poderão ser encaminhadas para o programa internacional Santander X Explorer, que conecta talentos e ideias inovadoras a um ecossistema global de aceleração e oportunidades de desenvolvimento.

Novas gerações transformam o mercado de trabalho

O mercado de trabalho está em constante evolução e deve passar por mudanças significativas com a chegada das novas gerações. De acordo com o relatório global da Deloitte, seis em cada dez integrantes da Geração Z acreditam ter poder de motivar mudanças dentro das organizações.

No entanto, apenas 6% têm como objetivo alcançar cargos de liderança sênior. A Geração Z se destaca pela busca de empresas que ofereçam aprendizado e desenvolvimento profissional. São jovens participativos, que querem ser ouvidos e desejam contribuir em projetos de impacto social.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

emprego estágio feira virtual

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento traz, gratuitamente, as últimas tendências do mercado de trabalho
Play

Programa Acredita busca facilitar empreendedorismo no país

Evento traz, gratuitamente, as últimas tendências do mercado de trabalho
Play

Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina

Evento traz, gratuitamente, as últimas tendências do mercado de trabalho
Play

Feira reúne pequenos negócios das cadeias produtivas do estado

Evento traz, gratuitamente, as últimas tendências do mercado de trabalho
Play

“Teremos um período de incerteza na aplicação das novas regras”, diz juiz

x