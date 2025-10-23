Feira de empregos e estágios oferece 30 mil vagas de trabalho na Bahia

Evento traz, gratuitamente, as últimas tendências do mercado de trabalho - Foto: Pexels

A 9ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio chega ao último dia nesta quinta-feira, 23, oferecendo gratuitamente o acesso ao mercado de trabalho para estudantes e profissionais em busca de novas chances. Os interessados podem se inscrever por este link.

O evento tem a expectativa de disponibilizar 1 milhão de oportunidades de trabalho, sendo de 30 a 40 mil na Bahia.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante 72h de programação ininterrupta, a feira é uma experiência completa de empregabilidade, que une aprendizado, networking e oportunidades reais de inserção no mercado de trabalho, em um formato online, inclusivo e acessível.

Além de contribuir para que milhares de pessoas potencializem suas carreiras e conquistem uma vaga no mercado de trabalho, a programação oferece palestras, ações de orientação de carreira, oficinas, workshops, espaços de empreendedores, e oportunidades de contato com profissionais de RH das empresas participantes, além de uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes.

Entre as organizações participantes estão: Instituto Yduqs, L'Oreal, Santander, AWS, Ecovias, Adobe, Avanade, CIEE, Nube, Academia do Universitário, Power Up Games, entre outras, que oferecerão vagas desde a modalidade de estágio e trainee até cargos de liderança.

Todo o ambiente virtual, que dispõe de recursos de acessibilidade, permitirá que os participantes acessem a feira de celulares, notebooks ou desktops, a qualquer hora e de qualquer lugar.

A feira é organizada por setores, contando com Lobby; Pavilhão de Empresas, com 15 estandes virtuais de diversas organizações; Painéis de Vagas, com diversas oportunidades — presenciais, remotas e híbridas —; Auditório, onde são realizados eventos e palestras; Você é o Seu Negócio, iniciativa que conecta empreendedores o Soft Game e trabalha o engajamento dos participantes; além dos espaços Inclui+ e HUB Carreiras.

O público também tem acesso a iniciativas do Instituto Yduqs, entre elas o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, que abrirá vagas para as turmas de 2026 ainda em outubro.

Além de uma ampla programação, todos os participantes têm acesso ao AWS Treina Brasil, uma parceria com a Amazon Web Services (AWS) que oferece cursos exclusivos e certificados de Nuvem e Inteligência Artificial Generativa (IA) — uma excelente oportunidade para se capacitar em uma das áreas mais promissoras da tecnologia.

Já para quem deseja empreender, a Oficina de Empreendedorismo Santander X e Distrito, proporciona um espaço de criação e provocação, onde os participantes serão desafiados a desenvolver ideias e soluções voltadas para o tema Sustentabilidade.

As melhores propostas poderão ser encaminhadas para o programa internacional Santander X Explorer, que conecta talentos e ideias inovadoras a um ecossistema global de aceleração e oportunidades de desenvolvimento.

Novas gerações transformam o mercado de trabalho

O mercado de trabalho está em constante evolução e deve passar por mudanças significativas com a chegada das novas gerações. De acordo com o relatório global da Deloitte, seis em cada dez integrantes da Geração Z acreditam ter poder de motivar mudanças dentro das organizações.

No entanto, apenas 6% têm como objetivo alcançar cargos de liderança sênior. A Geração Z se destaca pela busca de empresas que ofereçam aprendizado e desenvolvimento profissional. São jovens participativos, que querem ser ouvidos e desejam contribuir em projetos de impacto social.