CONCURSOS
TJ anuncia concurso com salários de R$ 9 mil e R$ 6 mil em benefícios
Concurso contará com 1.200 vagas imediatas
Por Iarla Queiroz
O Tribunal de Justiça anunciou a abertura de um novo concurso público com 1.200 vagas imediatas. Os salários podem chegar a R$ 9.363,84, além de benefícios que somam até R$ 6 mil mensais. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis médio e superior.
Detalhes do concurso
O edital, que promete ser um dos mais concorridos do ano, deve ser publicado nos próximos dias. As inscrições estão previstas para ocorrer entre outubro e novembro de 2025. Os cargos oferecidos serão para Técnico de Atividade Judiciária e Analista Judiciário.
A previsão é que os candidatos aprovados sejam nomeados até março de 2026.
Leia Também:
Cargos e salários
Técnico de Atividade Judiciária
- Escolaridade: Ensino médio completo
- Remuneração inicial: R$ 5.685,54
Analista Judiciário
- Escolaridade: Ensino superior completo
- Remuneração inicial: R$ 9.363,84
As vagas para Analista Judiciário incluem especialidades como Contabilidade, Psicologia, Serviço Social, Medicina, Psiquiatria e Tecnologia da Informação — esta última com funções voltadas para análise de sistemas, inteligência artificial, segurança da informação e ciência de dados.
Também estão confirmadas vagas para Comissário de Justiça e Oficial de Justiça.
Etapas do concurso
O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:
- Técnico Judiciário: prova objetiva
- Analista Judiciário: provas objetiva e discursiva
A tendência é que o conteúdo programático siga a base do edital anterior, com atualizações conforme a legislação vigente. As provas serão aplicadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora.
Benefícios
Os servidores do Tribunal de Justiça contam com diversos benefícios, entre eles:
- Auxílio-alimentação: R$ 1.620,00 mensais
- Auxílio-saúde: até R$ 346,00
- Plano de saúde: custeado integralmente pelo tribunal
- Auxílio-creche: até R$ 1.555,44 por ano
- Auxílio-locomoção: R$ 23,00 por dia útil
- Auxílios diversos: adoção, doença e funeral
Além disso, servidores da área de Execução de Mandados recebem uma verba indenizatória mensal de R$ 3.242,58, o que pode elevar o total dos benefícios para cerca de R$ 6 mil mensais.
Inscrições
As inscrições poderão ser realizadas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso. O edital estará disponível no portal da FGV e no site oficial do Tribunal de Justiça.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes