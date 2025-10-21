TJ anuncia concurso com salários de R$ 9 mil e R$ 6 mil em benefícios

Novo concurso público contará com 1.200 vagas - Foto: Katemangostar / Freepik/ Divulgação

O Tribunal de Justiça anunciou a abertura de um novo concurso público com 1.200 vagas imediatas. Os salários podem chegar a R$ 9.363,84, além de benefícios que somam até R$ 6 mil mensais. As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis médio e superior.

Detalhes do concurso

O edital, que promete ser um dos mais concorridos do ano, deve ser publicado nos próximos dias. As inscrições estão previstas para ocorrer entre outubro e novembro de 2025. Os cargos oferecidos serão para Técnico de Atividade Judiciária e Analista Judiciário.

A previsão é que os candidatos aprovados sejam nomeados até março de 2026.

Cargos e salários

Técnico de Atividade Judiciária

Escolaridade: Ensino médio completo

Ensino médio completo Remuneração inicial: R$ 5.685,54

Analista Judiciário

Escolaridade: Ensino superior completo

Ensino superior completo Remuneração inicial: R$ 9.363,84

As vagas para Analista Judiciário incluem especialidades como Contabilidade, Psicologia, Serviço Social, Medicina, Psiquiatria e Tecnologia da Informação — esta última com funções voltadas para análise de sistemas, inteligência artificial, segurança da informação e ciência de dados.

Também estão confirmadas vagas para Comissário de Justiça e Oficial de Justiça.

Etapas do concurso

O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:

Técnico Judiciário: prova objetiva

prova objetiva Analista Judiciário: provas objetiva e discursiva

A tendência é que o conteúdo programático siga a base do edital anterior, com atualizações conforme a legislação vigente. As provas serão aplicadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora.

Benefícios

Os servidores do Tribunal de Justiça contam com diversos benefícios, entre eles:

Auxílio-alimentação: R$ 1.620,00 mensais

R$ 1.620,00 mensais Auxílio-saúde: até R$ 346,00

até R$ 346,00 Plano de saúde: custeado integralmente pelo tribunal

custeado integralmente pelo tribunal Auxílio-creche: até R$ 1.555,44 por ano

até R$ 1.555,44 por ano Auxílio-locomoção: R$ 23,00 por dia útil

R$ 23,00 por dia útil Auxílios diversos: adoção, doença e funeral

Além disso, servidores da área de Execução de Mandados recebem uma verba indenizatória mensal de R$ 3.242,58, o que pode elevar o total dos benefícios para cerca de R$ 6 mil mensais.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do concurso. O edital estará disponível no portal da FGV e no site oficial do Tribunal de Justiça.