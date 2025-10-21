EMPREGOS & NEGÓCIOS
Grande mineradora abre 4 mil vagas com salários de até R$ 13 mil
Contratações acontecem entre 2025 e 2026 e fazem parte do plano de expansão da mineradora
Por Iarla Queiroz
A Samarco anunciou a abertura de mais de 4.100 vagas de emprego para profissionais dos níveis médio, técnico e superior. As contratações acontecem de forma gradual e integram o projeto de expansão das unidades da empresa em Ubu (Anchieta) e Germano (MG). Os salários chegam a R$ 13 mil, conforme a função e o nível de formação exigido.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da Samarco, onde as oportunidades estão sendo publicadas conforme o cronograma de seleção.
Fases e funções disponíveis
Durante a fase de obras de expansão, a empresa deve contratar profissionais como mecânicos de manutenção, soldadores, operadores de máquinas, caldeireiros, pedreiros, técnicos de segurança, engenheiros e programadores.
Na etapa de operação, haverá chances para engenheiros de produção, técnicos em eletricidade e mecânica, eletricistas, operadores de linha de produção e instrumentadores.
O pico das contratações está previsto para ocorrer entre outubro e dezembro de 2025 e novamente no segundo semestre de 2026, quando cerca de 3,7 mil trabalhadores serão chamados para atuar nas obras.
Remuneração e benefícios
As remunerações médias variam entre R$ 3,5 mil e R$ 8 mil, podendo chegar a R$ 13 mil em cargos de maior complexidade.
Além dos salários, os contratados terão benefícios e transporte fretado, uma prática comum entre as mineradoras que operam na Grande Vitória, para facilitar o deslocamento de trabalhadores de diferentes municípios.
Atualmente, a Samarco mantém cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos no Espírito Santo.
Expansão e investimentos bilionários
O novo ciclo de contratações está vinculado ao plano da empresa de atingir 100% da capacidade produtiva até 2028.
O projeto prevê a reativação de três usinas — duas em Ubu (Anchieta) e uma em Germano (MG) — além da construção de uma nova planta de filtragem e estrutura para disposição de rejeitos, reafirmando o compromisso de não utilizar barragens.
O investimento total pode chegar a R$ 13 bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões destinados ao Espírito Santo. A decisão final deve ser tomada até o fim deste ano pelo Conselho de Administração da Samarco.
Reflexos na economia capixaba
A retomada das operações da mineradora em Anchieta deve aquecer a economia local e fortalecer setores como transporte, hotelaria, alimentação, serviços técnicos e fornecimento de insumos.
O governo estadual e entidades empresariais estimam aumento da arrecadação e impacto positivo sobre pequenos e médios negócios da região.
Resumo das vagas na Samarco
- Mais de 4.100 vagas até 2028
- Salários de até R$ 13 mil
- Inscrições pelo site oficial da Samarco
- Investimento total de até R$ 13 bilhões
- Expansão das unidades em Ubu (Anchieta) e Germano (MG)
