EMPREGOS & NEGÓCIOS
EMPREGOS & NEGÓCIOS

Fiocruz abre inscrições para estágio em Salvador

Programa oferece 162 vagas em todo o país

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

20/10/2025 - 18:21 h
programa de estágio não-obrigatório da Fiocruz
Estudantes de Salvador e de outras cidades brasileiras têm até 22 de outubro para se inscrever no programa de estágio não-obrigatório da Fiocruz, realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE Rio). Ao todo, são 162 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro, Petrópolis, Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Porto Velho, Recife e Salvador.

Do total, 152 vagas são para estudantes de graduação, sete para ensino médio e três para pós-graduação. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal do CIEE.

Quem pode se inscrever

Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições reconhecidas pelo MEC. Estudantes estrangeiros também são elegíveis, desde que matriculados em cursos autorizados e com visto temporário válido.

A idade mínima é de 16 anos no momento da contratação. Para atividades em áreas insalubres ou perigosas, a exigência sobe para 18 anos. A carga horária poderá ser de 20 horas semanais (4h/dia) ou 30 horas semanais (6h/dia).

Os candidatos devem preencher o formulário no portal do CIEE, anexando toda a documentação exigida. A seleção inclui análise de inscrições, entrevistas e avaliação dos requisitos do edital.

Vagas afirmativas

O edital reserva percentuais de vagas para ações afirmativas, seguindo as políticas de inclusão da Fiocruz:

  • 30% para pessoas negras
  • 10% para pessoas com deficiência
  • 5% para indígenas
  • 5% para pessoas trans

A classificação será feita em listas separadas, de acordo com a autodeclaração do candidato.

