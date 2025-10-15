BYD contrata mais de 200 profisionais; saiba como se inscrever

BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil - Foto: Divulgação BYD

Uma semama após inaugurar a fábica em Camaçari, na Bahia, a BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil.

Somente nesta quarta-feira, 15, segundo dados da assessoria de imprensa da líder em veículos elétricos, 40 novos trabalhadores ingressaram na unidade de Camaçari, onde está instalada a maior fábrica de carros elétricos da América Latina e a maior unidade da companhia fora da China.

Do total de vagas, cerca de 80% são voltadas para funções operacionais e técnicas, como operador de equipamento e movimentação de carga, motorista, operador logístico, inspetor de qualidade, operador de produção, técnico em mecânica, elétrica, produção e segurança do trabalho, além de analistas de diversas áreas.

“Estamos vivendo um momento excepcional na fábrica de Camaçari, o que nos deixa muito contentes. A produção de veículos já é uma realidade e a contratação de trabalhadores está num ritmo intenso”, afirma Tyler Li, presidente da BYD Auto do Brasil.

A contratação de quase 300 novos profissionais somente na primeira quinzena de outubro, eleva para aproximadamente 1.800 o número de trabalhadores no complexo industrial da BYD em Camaçari.

Como se candidatar a uma vaga

Os interessados em trabalhar na unidade da montada em Camaçari podem se candidatar por meio do SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), em Camaçari, ou diretamente pela plataforma Gupy.

Até atingir sua plena operação, a BYD estima gerar 20 mil empregos diretos e indiretos, reforçando seu papel como agente de transformação econômica e social na região.