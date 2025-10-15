Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CAMAÇARI

BYD contrata mais de 200 profisionais; saiba como se inscrever

Até atingir sua plena operação, marca chinesa estima gerar 20 mil empregos diretos e indiretos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

15/10/2025 - 14:28 h
BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil
BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil -

Uma semama após inaugurar a fábica em Camaçari, na Bahia, a BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil.

Leia Também:

Novo supermercado do Salvador Shopping anuncia 120 vagas de empregos
BYD em Camaçari: nova fábrica promete gerar 20 mil empregos na Bahia
Petrobras reativa fábrica na Bahia e deve gerar mais de 2 mil empregos

Somente nesta quarta-feira, 15, segundo dados da assessoria de imprensa da líder em veículos elétricos, 40 novos trabalhadores ingressaram na unidade de Camaçari, onde está instalada a maior fábrica de carros elétricos da América Latina e a maior unidade da companhia fora da China.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Do total de vagas, cerca de 80% são voltadas para funções operacionais e técnicas, como operador de equipamento e movimentação de carga, motorista, operador logístico, inspetor de qualidade, operador de produção, técnico em mecânica, elétrica, produção e segurança do trabalho, além de analistas de diversas áreas.

“Estamos vivendo um momento excepcional na fábrica de Camaçari, o que nos deixa muito contentes. A produção de veículos já é uma realidade e a contratação de trabalhadores está num ritmo intenso”, afirma Tyler Li, presidente da BYD Auto do Brasil.

A contratação de quase 300 novos profissionais somente na primeira quinzena de outubro, eleva para aproximadamente 1.800 o número de trabalhadores no complexo industrial da BYD em Camaçari.

Como se candidatar a uma vaga

Os interessados em trabalhar na unidade da montada em Camaçari podem se candidatar por meio do SineBahia, do Centro de Integração e Apoio ao Trabalhador (CIAT), em Camaçari, ou diretamente pela plataforma Gupy.

Até atingir sua plena operação, a BYD estima gerar 20 mil empregos diretos e indiretos, reforçando seu papel como agente de transformação econômica e social na região.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BYD Bahia BYD Camaçari Empregos Bahia empregos camaçari

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

BYD anunciou a maior contratação em um único dia na história da empresa no Brasil
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

x