SALVADOR
Novo supermercado do Salvador Shopping anuncia 120 vagas de empregos
Inauguração da nova unidade está marcada para 18 de novembro
Por Victoria Isabel
A RedeMix Supermercados anunciou 120 vagas de emprego em Salvador em razão da inauguração de sua nova unidade no Salvador Shopping, marcada para 18 de novembro. O supermercado substitui o Bompreço, que fechou em maio deste ano.
As oportunidades abrangem diversos cargos:
- Empacotador
- Açougueiro
- Operador de caixa
- Gerente
- Fiscal
Além disso, há oportunidades para auxiliares de cozinha, confeitaria e padaria, estacionamento, serviços gerais e depósito. Os interessados devem se cadastrar diretamente no site da empresa.
De acordo com a rede atacadista, os profissionais contratados poderão atuar na unidade do shopping ou em outras lojas da RedeMix, dependendo da necessidade de realocação.
Essa será a primeira unidade da rede dentro de um shopping center e a 20ª loja na Bahia. A expectativa é que o novo supermercado contribua para um crescimento de 5% no faturamento da rede, consolidando ainda mais sua presença no mercado baiano.
