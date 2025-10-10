Novo supermercado do Salvador Shopping anuncia 120 vagas de empregos

Interessados devem se cadastrar diretamente no site da empresa - Foto: Erik Salles/Divulgação

A RedeMix Supermercados anunciou 120 vagas de emprego em Salvador em razão da inauguração de sua nova unidade no Salvador Shopping, marcada para 18 de novembro. O supermercado substitui o Bompreço, que fechou em maio deste ano.

As oportunidades abrangem diversos cargos:

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Empacotador

Açougueiro

Operador de caixa

Gerente

Fiscal

Além disso, há oportunidades para auxiliares de cozinha, confeitaria e padaria, estacionamento, serviços gerais e depósito. Os interessados devem se cadastrar diretamente no site da empresa.

De acordo com a rede atacadista, os profissionais contratados poderão atuar na unidade do shopping ou em outras lojas da RedeMix, dependendo da necessidade de realocação.

Essa será a primeira unidade da rede dentro de um shopping center e a 20ª loja na Bahia. A expectativa é que o novo supermercado contribua para um crescimento de 5% no faturamento da rede, consolidando ainda mais sua presença no mercado baiano.