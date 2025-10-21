Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

Empresa abre vagas de estágio 100% home office com R$ 3 mil em benefícios

Líder em tecnologia busca mentes inovadoras para seu programa nacional de estágio

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

21/10/2025 - 16:56 h | Atualizada em 21/10/2025 - 19:08
100% remoto: BigDataCorp abre programa de estágio com benefícios premium
100% remoto: BigDataCorp abre programa de estágio com benefícios premium

A BigDataCorp, maior datatech da América Latina, acaba de abrir as inscrições para o 3º Programa de Estágio, voltado à formação de novos talentos em tecnologia e dados. São 15 vagas no formato 100% remoto, abertas a estudantes de todo o Brasil, com inscrições até 31 de outubro.

O programa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado e um pacote robusto de benefícios, incluindo vale-refeição de R$ 945, auxílio home office mensal de R$ 150, vale de R$ 1.500 para montagem do escritório, além de plano de saúde e odontológico Bradesco, seguro de vida e acesso a programas de bem-estar como OrienteMe, Conexa Saúde e Wellhub.

As oportunidades abrangem áreas como Parcerias, Produtos, Comercial, Customer Success, Infraestrutura, Metadados, Serviços de IA, Engenharia de Dados e Captura, proporcionando uma experiência multidisciplinar e de impacto real no mercado de dados.

De acordo com Thoran Rodrigues, CEO da BigDataCorp, o programa vai além da formação técnica:

“Queremos mentes curiosas e inovadoras que queiram crescer conosco e impulsionar a revolução dos dados na América Latina. Os estagiários participam de projetos reais que transformam o mercado”, afirma.

Leia Também:

Grande mineradora abre 4 mil vagas com salários de até R$ 13 mil
TJ anuncia concurso com salários de R$ 9 mil e R$ 6 mil em benefícios
Fiocruz abre inscrições para estágio em Salvador

Segundo a empresa, o destaque do programa é a alta taxa de efetivação: atualmente, 34 colaboradores da BigDataCorp começaram como estagiários. Na última edição, sete foram contratados após a formatura e outros sete seguem na empresa enquanto finalizam seus estudos.

Segundo Stefanie Ferracciu, diretora de Pessoas da BigDataCorp, o foco é criar um ambiente de aprendizado contínuo e mentoria:

“O estágio é o primeiro passo de uma jornada dentro da empresa. Queremos que nossos estagiários cresçam conosco e se tornem os líderes de amanhã”, afirma.

O processo seletivo será realizado entre outubro e novembro, e o onboarding dos aprovados acontecerá de 5 a 7 de janeiro de 2026. As inscrições estão abertas no site oficial da BigDataCorp.

x