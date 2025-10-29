PREPARA O BOLSO
Airbnb ficará mais caro em Salvador com nova lei municipal de tributos
Nova regra causou revolta nos anfitriões
Por Gabriela Araújo
Os imóveis de locação por temporada, incluindo o Airbnb, vão ficar mais caros em Salvador após o prefeito Bruno Reis (União Brasil) sancionar a lei que modifica o código tributário e de rendas que abre caminhos para a cobrança de ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).
Com a nova regra, as hospedagens por temporada terão as seguintes obrigações:
- Requerer e manter inscrição municipal em Salvador.
- Transferir o valor do imposto retido diretamente para a Fazenda Municipal.
A lei também trata da taxa de intermediação cobrada pelas plataformas. Segundo o documento, o ISS só será cobrado sobre a taxa de intermediação se a empresa estiver sediada na capital.
Leia Também:
Qualquer tentativa de burlar a regra por intermediadoras não sediadas resultará em lançamento arbitrado, multa e juros pela Secretaria municipal da Fazenda (Sefaz).
A novidade foi sancionada pelo prefeito na última sexta-feira, 24, após o texto ter sido aprovado na Câmara Municipal de Salvador (CMS) pela maioria dos vereadores.
Revolta dos anfitriões
A nova legislação, por sua, vez, vem gerando revolta em proprietários do Airbnb. A líder de Relações Institucionais e Governamentais da marca chamou atenção para o impacto sobre os anfitriões de Salvador.
Segundo ela, muitos utilizam a renda obtida no Airbnb para pagar contas, manter o imóvel e continuar morando onde sempre viveram.
“Com a sanção dessa lei, muitos anfitriões vão perder uma ajuda essencial no orçamento doméstico. É uma decisão que desconsidera o impacto positivo que essa renda tem na vida de milhares de famílias”, afirma.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes