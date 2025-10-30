Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

CEP do seu bairro em Salvador mudou; confira lista completa

O Correios alega que nova codificação busca facilitar a localização de endereços

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/10/2025 - 9:03 h | Atualizada em 30/10/2025 - 9:31
Ilustrativa/Fazenda Grande do Retiro
Ilustrativa/Fazenda Grande do Retiro -

A criação do bairro Bom Juá, em Salvador, provocou mudanças em endereços e códigos postais na capital baiana. Segundo os Correios, trechos e logradouros dos bairros Fazenda Grande do Retiro e São Caetano passaram a integrar o novo bairro, que agora conta com uma faixa própria de CEPs, variando de 40388-000 a 40388-999.

Além dessas mudanças, parte dos logradouros do Nordeste de Amaralina foi transferida para o bairro de Santa Cruz, e endereços da Liberdade também tiveram seus CEPs atualizados.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com os Correios, a nova codificação busca facilitar a localização de endereços, beneficiando tanto os moradores quanto as empresas prestadoras de serviços. O CEP é amplamente utilizado como referência para confirmação de endereço em cadastros de bancos, lojas e plataformas de entrega.

Leia Também:

Samu passa a atender emergências por WhatsApp; entenda como
'Igreja de Ouro': obras de reparação são prorrogadas após acidente
Cemitério de escravizados: estacionamento em Salvador é interditado pelo Iphan

A estatal orienta que a população atualize o CEP nos cadastros pessoais e comerciais, comunicando as mudanças a empresas e correspondentes. Os sistemas de bancos e companhias que utilizam o banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente, conforme o logradouro.

Consulta e atualização

A consulta aos novos CEPs já pode ser feita no site oficial dos Correios e também nas agências de Salvador.

Os Correios destacam que, como o Documento Nacional de Endereçamento (DNE) foi atualizado, houve mudança de bairro e de logradouros, tornando essencial que os moradores verifiquem seu endereço atual para evitar problemas em correspondências e entregas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bairros cep correios endereço Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ilustrativa/Fazenda Grande do Retiro
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Ilustrativa/Fazenda Grande do Retiro
Play

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

Ilustrativa/Fazenda Grande do Retiro
Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

Ilustrativa/Fazenda Grande do Retiro
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

x