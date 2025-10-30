CEP do seu bairro em Salvador mudou; confira lista completa

Ilustrativa/Fazenda Grande do Retiro - Foto: Fazenda Grande do Retiro

A criação do bairro Bom Juá, em Salvador, provocou mudanças em endereços e códigos postais na capital baiana. Segundo os Correios, trechos e logradouros dos bairros Fazenda Grande do Retiro e São Caetano passaram a integrar o novo bairro, que agora conta com uma faixa própria de CEPs, variando de 40388-000 a 40388-999.

Além dessas mudanças, parte dos logradouros do Nordeste de Amaralina foi transferida para o bairro de Santa Cruz, e endereços da Liberdade também tiveram seus CEPs atualizados.

De acordo com os Correios, a nova codificação busca facilitar a localização de endereços, beneficiando tanto os moradores quanto as empresas prestadoras de serviços. O CEP é amplamente utilizado como referência para confirmação de endereço em cadastros de bancos, lojas e plataformas de entrega.

A estatal orienta que a população atualize o CEP nos cadastros pessoais e comerciais, comunicando as mudanças a empresas e correspondentes. Os sistemas de bancos e companhias que utilizam o banco de dados dos Correios serão atualizados automaticamente, conforme o logradouro.

Consulta e atualização

A consulta aos novos CEPs já pode ser feita no site oficial dos Correios e também nas agências de Salvador.

Os Correios destacam que, como o Documento Nacional de Endereçamento (DNE) foi atualizado, houve mudança de bairro e de logradouros, tornando essencial que os moradores verifiquem seu endereço atual para evitar problemas em correspondências e entregas.