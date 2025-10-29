'Igreja de Ouro': obras de reparação são prorrogadas após acidente

- Foto: Redes sociais

As obras de reparo na Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como “Igreja de Ouro”, no Centro Histórico de Salvador, foram prorrogadas por mais quatro meses, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A restauração começou após o desabamento de parte do forro do teto, que causou a morte da turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos.

Com a prorrogação, a conclusão dos trabalhos está prevista para fevereiro de 2026, cerca de um ano após o acidente.

Inicialmente, o Iphan previa finalizar as intervenções em outubro deste ano, sete meses após o incidente. Até o momento, o investimento nas obras soma R$ 1,3 milhão, destinados a ações como:

escoramento;

limpeza;

avaliação estrutural;

proteção dos elementos artísticos do templo

Motivo da prorrogação

As próximas etapas incluem:

troca de 90% das telhas cerâmicas;

substituição parcial do madeiramento leve da cobertura;

consolidação estrutural das tábuas do forro.

Relembre o caso

O acidente ocorreu no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, área repleta de bares e restaurantes frequentada por turistas. Giulia, natural de Ribeirão Preto (SP), visitava o local com o namorado e um casal de amigos. Uma das amigas também foi atingida e sofreu ferimentos.

Dois dias antes do desabamento, o frei Pedro Júnior Freitas da Silva, guardião e diretor da igreja, havia comunicado ao Iphan sobre uma dilatação no forro do teto e solicitado uma vistoria, agendada para o dia seguinte ao acidente.