'Igreja de Ouro': obras de reparação são prorrogadas após acidente
Restauração começou após o desabamento de parte do forro do teto, que causou a morte de turista paulista
Por Leilane Teixeira
As obras de reparo na Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como “Igreja de Ouro”, no Centro Histórico de Salvador, foram prorrogadas por mais quatro meses, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A restauração começou após o desabamento de parte do forro do teto, que causou a morte da turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos.
Com a prorrogação, a conclusão dos trabalhos está prevista para fevereiro de 2026, cerca de um ano após o acidente.
Inicialmente, o Iphan previa finalizar as intervenções em outubro deste ano, sete meses após o incidente. Até o momento, o investimento nas obras soma R$ 1,3 milhão, destinados a ações como:
- escoramento;
- limpeza;
- avaliação estrutural;
- proteção dos elementos artísticos do templo
Motivo da prorrogação
As próximas etapas incluem:
- troca de 90% das telhas cerâmicas;
- substituição parcial do madeiramento leve da cobertura;
- consolidação estrutural das tábuas do forro.
Relembre o caso
O acidente ocorreu no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, área repleta de bares e restaurantes frequentada por turistas. Giulia, natural de Ribeirão Preto (SP), visitava o local com o namorado e um casal de amigos. Uma das amigas também foi atingida e sofreu ferimentos.
Dois dias antes do desabamento, o frei Pedro Júnior Freitas da Silva, guardião e diretor da igreja, havia comunicado ao Iphan sobre uma dilatação no forro do teto e solicitado uma vistoria, agendada para o dia seguinte ao acidente.
