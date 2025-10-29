Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

'Igreja de Ouro': obras de reparação são prorrogadas após acidente

Restauração começou após o desabamento de parte do forro do teto, que causou a morte de turista paulista

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

29/10/2025 - 18:55 h
Imagem ilustrativa da imagem 'Igreja de Ouro': obras de reparação são prorrogadas após acidente
-

As obras de reparo na Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como “Igreja de Ouro”, no Centro Histórico de Salvador, foram prorrogadas por mais quatro meses, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A restauração começou após o desabamento de parte do forro do teto, que causou a morte da turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos.

Com a prorrogação, a conclusão dos trabalhos está prevista para fevereiro de 2026, cerca de um ano após o acidente.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Inicialmente, o Iphan previa finalizar as intervenções em outubro deste ano, sete meses após o incidente. Até o momento, o investimento nas obras soma R$ 1,3 milhão, destinados a ações como:

  • escoramento;
  • limpeza;
  • avaliação estrutural;
  • proteção dos elementos artísticos do templo

Motivo da prorrogação

Inicialmente, o Iphan previa finalizar as intervenções em outubro deste ano, sete meses após o incidente. Até o momento, o investimento nas obras soma R$ 1,3 milhão, destinados a ações como escoramento, limpeza, avaliação estrutural e proteção dos elementos artísticos do templo.

As próximas etapas incluem:

  • troca de 90% das telhas cerâmicas;
  • substituição parcial do madeiramento leve da cobertura;
  • consolidação estrutural das tábuas do forro.

Leia Também:

Pula-Pula, pipoca e churros: cemitério prepara homenagem para Finados
Cemitério de escravizados: estacionamento em Salvador é interditado pelo Iphan
Airbnb ficará mais caro em Salvador com nova lei municipal de tributos

Relembre o caso

O acidente ocorreu no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, área repleta de bares e restaurantes frequentada por turistas. Giulia, natural de Ribeirão Preto (SP), visitava o local com o namorado e um casal de amigos. Uma das amigas também foi atingida e sofreu ferimentos.

Dois dias antes do desabamento, o frei Pedro Júnior Freitas da Silva, guardião e diretor da igreja, havia comunicado ao Iphan sobre uma dilatação no forro do teto e solicitado uma vistoria, agendada para o dia seguinte ao acidente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente Bahia Centro Histórico Cultura igreja de são francisco Iphan obras patrimônio Salvador Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Play

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

x