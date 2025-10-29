Menu
SALVADOR

Samu passa a atender emergências por WhatsApp; entenda como

Iniciativa tem o objetivo de tornar o atendimento mais ágil e acessível

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

29/10/2025 - 20:03 h
O tradicional número 192 continua ativo e disponível para todos os casos
O tradicional número 192 continua ativo e disponível para todos os casos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador anunciou nesta quarta-feira, 29, um novo canal de contato para quem precisa de atendimento rápido: agora é possível acionar as equipes também pelo WhatsApp.

A iniciativa, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem o objetivo de tornar o atendimento mais ágil e acessível, ampliando as formas de comunicação com a população.

Como acionar o Samu pelo WhatsApp

Para solicitar socorro, o usuário deve ter acesso à internet e seguir um passo simples:

  • Salvar o número (71) 3143-5630 na agenda do celular;
  • Enviar uma mensagem com “oi” para iniciar o atendimento;
  • O sistema do Samu enviará um link para chamada online com a central.

De acordo com a SMS, o atendimento via aplicativo funciona de forma integrada à central tradicional e permite respostas mais rápidas, especialmente em situações onde a chamada telefônica pode não ser possível.

Apesar da novidade, o tradicional número 192 continua ativo e disponível para todos os casos de urgência. A SMS reforça que o canal pelo WhatsApp é um complemento.

x