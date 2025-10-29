Grupo A TARDE é o grande vencedor do Prêmio Mineração & Sustentabilidade

Jornalistas de A TARDE conquistaram premiações no Prêmio CBPM de Mineração & Sustentabilidade - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

O Grupo A TARDE foi o grande vencedor do Prêmio de Jornalismo – Mineração & Sustentabilidade 2025. A cerimônia que revelou os premiados ocorreu nesta quarta-feira, 29, e foi uma das atrações da Expo & Congresso Brasileiro de MineraçãoExposibram 2025, o maior evento de mineração da América Latina, realizado no Centro de Convenções de Salvador.

Com a matéria “Entre turbinas e minérios, Bahia vira potência da transição energética”, as repórteres de Política e Economia, Flávia Requião e Carla Melo, conquistaram o primeiro lugar nas categorias texto para mídia impressa e texto para site.

A reportagem “Bahia será protagonista do desenvolvimento sustentável”, do repórter Alan Rodrigues ficou em 2º lugar e Tiago Décimo completou o pódio na categoria impresso com a matéria “Província mineral no norte da Bahia fomenta transição energética global".

As grandes vencedoras do prêmio não esconderam a emoção ao falar da conquista. Para Carla Melo, a mineração ainda "é um assunto pouco comentado, mas muito importante nos dias atuais. Os minerais críticos estão presentes em tudo nas nossas vidas, desde o celular que a gente usa até um simples talco. Então, trazer a reportagens sobre a extração dos minerais críticos é muito importante para alertar também a população”, frisou.

Flávia Requião e Carla Melo conquistaram o primeiro lugar nas categorias texto para mídia impressa e texto para site | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

“Ficamos muito felizes e contempladas com esses dois primeiros lugares. A gente se dedicou muito. Dedico esse prêmio para toda a equipe de política e do Grupo”, comemorou Flávia Requião.

Para Alan Rodrigues, a premiação é uma forma de incentivo para que os jornalistas possam se interessar cada vez mais sobre a temática da mineração.

“É um tema diferente, mas que a gente precisa conhecer. É importante esse incentivo do prêmio para que a gente busque mais informações sobre isso. É importante destacar também o incentivo do Grupo A TARDE e de nossa editoria de política para buscar essa especialização, essa informação segmentada e levar para ao nosso leitor. O prêmio é consequência desse trabalho”, opinou.

Alan Rodrigues ficou com o segundo lugar na categoria texto para mídia impressa | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Coordenador de Política do Grupo A TARDE, Eduardo Dias destacou a conquista do prêmio para o veículo centenário e não deixou de lado a celebração pelas múltiplas vitórias na premiação.

“A gente esteve bem representado nesse grande evento da CBPM junto com o Ibram. Conquistamos vários prêmios em categorias diferentes, e acho que a gente sai aqui com um sentimento de gratidão. Foram várias matérias pensando exatamente nesse prêmio. É hora de celebrar os vencedores: Carla Melo, Flávia Requião, Alan Rodrigues e Tiago Décimo. Faço menção honrosa aos repórteres Cássio Moreira e Anderson Ramos que também tiveram boas matérias sobre a mineração da Bahia. Isso mostra que o Grupo A TARDE está sempre inovando, com matérias de temas variados, atuais e participando das principais premiações de jornalismo da Bahia e do Brasil”, descreveu Dias.

A premiação

Promovido pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Galvani, Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) o concurso distribuiu R$ 54 mil em premiações, em seis categorias.

Os prêmios foram divididos em: texto destinado a jornais, revistas; texto destinado a sites e blogs; áudio, que abrange produções para rádio e podcasts; vídeo, voltado a reportagens e documentários para televisão ou plataformas digitais; fotografia, destinada a imagens publicadas em veículos impressos ou online; e a produção Nacional sobre Mineração e Sustentabilidade no Território Baiano, uma categoria especial que reconhece trabalhos de jornalistas de todo o Brasil.