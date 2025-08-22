CBPM e parceiros lançam prêmio para estimular jornalismo sobre mineração sustentável

Evento que marcou o lançamento oficial do prêmio foi realizado nesta sexta-feira, 22 - Foto: Olga Leiria/Ag. A TARDE

Reconhecer e valorizar produções jornalísticas que tratem com responsabilidade e inovação os desafios e soluções ligados à mineração sustentável é a proposta do Prêmio de Jornalismo Mineração & Sustentabilidade 2025, iniciativa da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), em parceria com a Galvani, Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e o Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba).



O evento que marcou o lançamento oficial do prêmio foi realizado nesta sexta-feira (22), na sede da CBPM, em Salvador. De acordo com o regulamento, podem participar jornalistas profissionais de todo o Brasil, com produções veiculadas entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Categorias, premiação e cronograma

Com R$ 54 mil em premiações, o concurso contempla seis categorias: Texto destinado a jornais, revistas; Texto destinado a sites e blogs; Áudio, que abrange produções para rádio e podcasts; Vídeo, voltado a reportagens e documentários para televisão ou plataformas digitais; Fotografia, destinada a imagens publicadas em veículos impressos ou online; e, por fim, a Produção Nacional sobre Mineração e Sustentabilidade no Território Baiano, uma categoria especial que reconhece trabalhos de jornalistas de todo o Brasil.

Nas categorias principais, os vencedores receberão prêmios de R$ 5.200 (1º lugar), R$ 2.500 (2º lugar) e R$ 1.500 (3º lugar), em reconhecimento ao mérito e à qualidade das produções inscritas. Já a categoria especial terá uma premiação única: o jornalista vencedor receberá R$ 8 mil, valor que reforça a relevância da premiação dedicada a trabalhos de alcance nacional que lancem luz sobre os desafios e soluções da mineração sustentável no estado da Bahia.

As inscrições ficam abertas de 22 de agosto a 30 de setembro de 2025, e podem ser feitas no site do prêmio (https://premiomineracaoesustentabilidade.sinjorba.org.br/). A cerimônia de premiação será realizada no dia 29 de outubro, durante a EXPOSIBRAM 2025, o maior evento de mineração da América Latina.

Reconhecimento e incentivo

O presidente da CBPM, Henrique Carballal, destacou a relevância do Prêmio de Jornalismo – Mineração & Sustentabilidade.

Como jornalista, reconheço importância de valorizar o trabalho dos profissionais que são fundamentais para garantir o acesso da sociedade à informação, inclusive sobre um setor essencial como a mineração. E analisar o setor mineral à luz da sustentabilidade é a forma ideal de mostrar como é possível conciliar desenvolvimento econômico, responsabilidade social e preservação ambiental. Henrique Carballal - presidente da CBPM

"Não há transição energética sem a mineração. Hoje, não existe uma economia sustentável, de baixo carbono, sem a atividade mineral. Por isso, a comunicação e o jornalismo são essenciais para que a sociedade compreenda a importância do setor. A mineração está em tudo, mas muitas vezes não é percebida. Esse prêmio reforça o papel do jornalismo como grande parceiro do setor, ajudando a levar conhecimento e transparência para a comunidade”, destacou o vice-presidente da CBPM, Carlos Borel.

Para a diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Galvani, Sylvia Tabarin, a iniciativa reforça o debate sobre a mineração sustentável, tema para o qual o jornalismo é vital.

"A Galvani tem realizado um grande trabalho na área de sustentabilidade, encontrando soluções inéditas como uso de 100% do minério, sem gerar resíduos, sem barragem de rejeitos, além da recirculação da água, permitindo o reaproveitamento total e a redução do consumo desse importante recurso”, informou. “Fazer parte deste prêmio, em parceria com instituições de referência, aponta nosso compromisso em impulsionar essa discussão e reconhecer a excelência na cobertura do tema”, completou.

Já o presidente do IBRAM, Raul Jungmann, ressaltou que o Prêmio é uma oportunidade de reconhecer o trabalho de jornalistas comprometidos em mostrar à sociedade o engajamento do setor mineral com a sustentabilidade, a responsabilidade socioambiental e o respeito às pessoas.

“A Bahia reúne importantes recursos e reservas minerais e vive um momento de expansão, com novas oportunidades de negócios e atração de investimentos, tornando-se uma aliada estratégica do desenvolvimento socioeconômico do estado. A premiação valoriza a imprensa que se dedica a divulgar iniciativas da indústria mineral que contribuem para o crescimento sustentável em solo baiano”, disse.

De acordo com a presidente do Sinjorba, Fernanda Gama, o prêmio representa a valorização do jornalismo especializado e comprometido em aprofundar o debate sobre mineração e sustentabilidade. “É uma forma de valorizar o trabalho dos profissionais que, com responsabilidade e criatividade, trazem à sociedade reflexões, experiências e soluções inovadoras. Acreditamos que essa premiação vai estimular ainda mais a produção de conteúdos de qualidade, que ampliem a discussão pública e fortaleçam a responsabilidade ambiental e social do setor mineral".